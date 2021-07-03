Путин утвердил обновленную Стратегию национальной безопасности России
В России впервые за шесть лет принята новая Стратегия национальной безопасности. Обновленный указ «О Стратегии национальной безопасности РФ», подписанный Владимиром Путиным, вступает в силу 3 июля.
В общем положении документа сказано, что настоящая стратегия — это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальное приоритеты страны, а также цели и задачи государственной политики в области обеспечения безопасности и устойчивого развития России на долгосрочную перспективу.
Ее главной целью остается обеспечение повышения качества жизни, сплоченности и единства общества и конкурентоспособности на мировой арене.
Главной направленностью стратегии становится сбережение народа России. Еще одним стратегическим приоритетом определена кибербезопасность страны. Это обосновывается ростом числа хакерских атак на российские ресурсы и вмешательств во внутренние дела государства, указано в документе.
«Реализация государственной политики в области национальной безопасности способствует повышению внутренней стабильности, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России, необходимого для укрепления ее роли как одного из влиятельных центров мира», — цитирует Газета.RU текст стратегии.
Кроме того, акцент делается и на борьбе с фальсификацией истории, а также с попытками внедрения чужих идеалов в сферы образования, культуры и религии, в том числе путем «вестернизации» и информационно-психологических диверсий. Нынешняя стратегия призвана обеспечить защиту российских духовно-нравственных ценностей и культуры.
Выделяется в стратегии стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. При этом подчеркивается правомерность мер по предотвращению потенциальных угроз извне суверенитету и территориальной целостности страны.
«Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в РФ социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества. Все более активно применяются непрямые методы, направленные на провоцирование долговременной нестабильности внутри России», — сказано в документе.
В числе экономических приоритетов перечислены такие пункты, как сокращение использования доллара и производство отечественных вакцин.
В список приоритетов также вошло развитие стратегического партнерства с отдельными странами — Китаем и Индией. Это сотрудничество, как уточняется в стратегии, особенно важно во внешней политике, так как оно должно способствовать созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе стабильности и безопасности на внеблоковой основе.
Что касается отношений с США, то, как говорится в новой редакции стратегии, Вашингтон отдал предпочтение последовательному курсу на отказ от обязательств в сфере контроля над вооружениями. Отмечается, что возможное размещение вооружений Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе несет непосредственную угрозу стабильности и безопасности.
Проект разрабатывался представителями различных ведомств и министерств, а также деятелями науки и культуры около года и был одобрен Советом безопасности в мае.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В данной Стратегии почему-то нарушаются права и свободы которые здесь же и гарантируются. Вот основные гарантии. Высшее значение это защита прав и свобод граждан. И второе, правовая основа Стратегии это Конституция и другие законы РФ. Значит граждане тоже имеют право обсуждения и голосования по этой Стратегии. Но этого гражданам не доверено, а ответственность за невыполнение есть. А когда доверия нет, то нет и всех гарантий безопасности из-за конфликтности, противоречий и нестабильности.
О каком качестве жизни можно говорить, когда людей шантажируют собянины, чтобы принудить к ненужной вакцинации? О каком "влиянии извне", когда собянины окопались внутри и выполняют указания вакцинных маркетологов Гейтса, РАЗДЕЛЯЯ народ на "вакцинированных" и "невакцинированных", угрожая лишить последних работы и куска хлеба, а также доступа в общественные пространства, вымогая плату за ложные, непригодные пцр-тесты, применяя все грязные приёмы ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ, когда каждый день людям навязывают бесконечное вранье, состряпанное инфодемиологами ВОЗ?
Какое может быть "сбережение" народа, когда элементарные права понимаются беззаконными действиями мэрской команды Москвы, по указке МакКинзи?
О какой культуре может идти речь, если русский театр, реалистический и психологический, театр Станиславского, уничтожен вульгарным барыгой, спекулировавшим нефтянкой в 90-е, а письма и обращения Т.В. Дорониной, великой русской артистки и театрального деятеля, остаются БЕЗ ОТВЕТА???
Зачем выпускать такие указы, с правильными словами, которые опровергаются действиями разрушителей русских ценностей и русской жизни? Чтобы лягушка не замечала, что её варят? Но она давно все заметила, выпрыгнула из кастрюли, и только "повара" продолжают делать вид, что процесс идёт, как было заказано.
История с ковидаферой наглядно продемонстрировала, ЧТО происходит на самом деле...
Неделю назад обнуленный подписал изменения в закон о валютном регулировании, фактически узаконив вывод капитала из страны, а сегодня типа стратегию безопасности. Для отвода глаз, информационный шум.
Плохо когда враг внутри...
Ничего нового,- в Советском Союзе на ту же тему подсуетились и выродили "Моральный кодекс строителя коммунизма". Союз давно уже накрылся кодексом, в первую очередь благодаря самим "строителям", а до этих так и не доходит, что смысла в тех и этих беспонтовых мантрах- ноль.
Только если блестящему дяденьке на фото приятное сделать?
Вот если бы (без пресловутого "если бы" не обойтись)президент России В.В.Путин создал обещанные 25миллионов рабочих мест,отменил бы пенсионную реформу и вышел бы из мирового политико-санитарного проекта "КОВИД-19",то этого уже было бы достаточно,чтобы "убить" сразу не двух,а трех зайцев: 1-й заяц - повышение качества жизни,2-й заяц - сплоченность и единство общества и 3-й заяц - сбережение народа России. А иначе как возродить Россию? Как сберечь народ России? Нет другого пути,если ты всей душой и сердцем желаешь добра своему народу и своему Отечеству.