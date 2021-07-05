Более 50% россиян считают цифровое портфолио школьников небезопасным

Более половины россиян (57%) негативно относятся к введению цифрового портфолио учащегося, опасаясь, что данные могут быть украдены, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 50% респондентов знает о введении электронного портфолио, тогда как другие 50% опрошенных признались, что не слышали об этом. При этом только 31% россиян считают электронный формат хранения портфолио школьников надежным и безопасным. 

Среди достоинств идеи отмечают доступность, сохранность, наглядность успехов школьника; средн недостатков - риск кражи данных, опасность доступа к данным посторонних лиц, необходимость наличия интернета для использования, риск сбоя программы и потери данных, использование информации против школьников.

В июне в Минпросвещения сообщили, что цифровое портфолио появится в рамках реализации цифровой образовательной среды, эксперимент по внедрению которой продлится до 31 декабря 2022 года.

Предполагается, что сервис упростит процесс поступления в вузы и поможет с выбором дальнейшей образовательной программы. В ведомстве отмечали, что портфолио не будет обязательным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.07.2021, 15:28
    Гость: ).(

    А тут еще статья про "генетический паспорт" имени некого Мурашко. Черные трансплантологи даже из дома теперь не должны выходить - два клика мышкой и кандидат с хорошим органом для клиента найден. Только массовый отказ от системы и полная цифровая анонимность - вот, к чему надо идти.

  2. 05.07.2021, 14:59
    Гость: Старый

    Вы можете не поверить, но три четверти россиян считают власти РФ небезопасным для национальной безопасности страны. Какое доверие может быть к персонажам с двумя и, иногда, более, гражданствами?

  4. 05.07.2021, 12:53
    Гость: gvozd

    все ведь Очевидно..
    если более половины людей в рф Против того что делает правительство - тогда Кого Представляет правительство рф?
    явно не людей живущих в рф..
    хотя те кто имеют кругозот дальше местного хутора, знают - что это Навязывается из за границы рф тн "междунаодными институтами" - те Кагалом.
    что бы превратить ваших детей в Ресурс который Кагал будет Контролировать.

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