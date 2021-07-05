Более 50% россиян считают цифровое портфолио школьников небезопасным

11:15 5.07.2021

Более половины россиян (57%) негативно относятся к введению цифрового портфолио учащегося, опасаясь, что данные могут быть украдены, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 50% респондентов знает о введении электронного портфолио, тогда как другие 50% опрошенных признались, что не слышали об этом. При этом только 31% россиян считают электронный формат хранения портфолио школьников надежным и безопасным.

Среди достоинств идеи отмечают доступность, сохранность, наглядность успехов школьника; средн недостатков - риск кражи данных, опасность доступа к данным посторонних лиц, необходимость наличия интернета для использования, риск сбоя программы и потери данных, использование информации против школьников.

В июне в Минпросвещения сообщили, что цифровое портфолио появится в рамках реализации цифровой образовательной среды, эксперимент по внедрению которой продлится до 31 декабря 2022 года.

Предполагается, что сервис упростит процесс поступления в вузы и поможет с выбором дальнейшей образовательной программы. В ведомстве отмечали, что портфолио не будет обязательным.