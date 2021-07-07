«Держи прививку!»: Бомж воткнул шприц москвичу из-за отказа дать мелочь

В полицию города Москвы обратился 35-летний житель столицы, который пострадал от мужчины без постоянного места жительства.

Инцидент произошел еще 28 июня у дома №2 на Производственной улице. Москвич обратился с заявлением в ОВД о том, что «мужчина ударил его в спину острым предметом и скрылся», сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным источника, потерпевший отказался дать мелочь мужчине. В результате завязался конфликт, а прохожий достал шприц и воткнул его в спину москвичу, выкрикнув при этом: «Держи прививку!».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.07.2021, 20:59
    Гость: ABCD

    Это наверное была тайная агентура Оленевода, из тайной секты ковидологов- вакцинаторов.

  4. 07.07.2021, 20:59
    Гость: как-то устроить жизнь этих бедолаг

    По статистике примерно 70% этих "бедолаг" по-другому жить просто не хотят и никогда не будут.

Все комментарии (8)
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