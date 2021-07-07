«Держи прививку!»: Бомж воткнул шприц москвичу из-за отказа дать мелочь

19:10 7.07.2021

В полицию города Москвы обратился 35-летний житель столицы, который пострадал от мужчины без постоянного места жительства.

Инцидент произошел еще 28 июня у дома №2 на Производственной улице. Москвич обратился с заявлением в ОВД о том, что «мужчина ударил его в спину острым предметом и скрылся», сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным источника, потерпевший отказался дать мелочь мужчине. В результате завязался конфликт, а прохожий достал шприц и воткнул его в спину москвичу, выкрикнув при этом: «Держи прививку!».