«Держи прививку!»: Бомж воткнул шприц москвичу из-за отказа дать мелочь
В полицию города Москвы обратился 35-летний житель столицы, который пострадал от мужчины без постоянного места жительства.
Инцидент произошел еще 28 июня у дома №2 на Производственной улице. Москвич обратился с заявлением в ОВД о том, что «мужчина ударил его в спину острым предметом и скрылся», сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По данным источника, потерпевший отказался дать мелочь мужчине. В результате завязался конфликт, а прохожий достал шприц и воткнул его в спину москвичу, выкрикнув при этом: «Держи прививку!».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это мэр СС Собянин нанял своих бомжей чтобы делали привики отказникам.
Шприц у бомжа мог быть наркоманский,со спидом...
Это наверное была тайная агентура Оленевода, из тайной секты ковидологов- вакцинаторов.
По статистике примерно 70% этих "бедолаг" по-другому жить просто не хотят и никогда не будут.
Приюты есть только не хотят они там так как пить нельзя и заставляют работать