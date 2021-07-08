В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода. Дело возбуждено по по ч. 1 ст. 159 УК РФ -"Мошенничество", сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления организации дознания столичного ГУ МВД Павла Милованова. По этой статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.

По словам Милованова, это не единичный случай - в настоящее время на рассмотрении в полиции находится много аналогичных материалов  по QR-кодам. 

Кроме того, в Москве возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов.

"На вчерашний день нами возбуждены 55 уголовных дел указанной категории. По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 - справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти - справки о медицинском отводе от вакцинации и одно - об отсутствии контактов с инфекционными больными", - сообщил Милованов.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.07.2021, 17:03
    Гость: Петр

    посаженные за подделку QR кодов 100% получат компенсацию от государства сразу как нынешние фашисты попадут на трибунал, а трибунал этот уже не за горами

  3. 08.07.2021, 16:16
    Гость: Осип Мандельштам

    Мы живем, под собою не чуя страны,
    Наши речи за десять шагов не слышны,
    А где хватит на полразговорца,
    Там припомнят кремлёвского горца.
    Его толстые пальцы, как черви, жирны,
    А слова, как пудовые гири, верны,
    Тараканьи смеются усища,
    И сияют его голенища.

    А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
    Он играет услугами полулюдей.
    Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
    Он один лишь бабачит и тычет,
    Как подкову, кует за указом указ —
    Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
    Что ни казнь у него — то малина
    И широкая грудь осетина.

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