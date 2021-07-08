В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

14:23 8.07.2021

В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода. Дело возбуждено по по ч. 1 ст. 159 УК РФ -"Мошенничество", сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления организации дознания столичного ГУ МВД Павла Милованова. По этой статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.

По словам Милованова, это не единичный случай - в настоящее время на рассмотрении в полиции находится много аналогичных материалов по QR-кодам.

Кроме того, в Москве возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов.

"На вчерашний день нами возбуждены 55 уголовных дел указанной категории. По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 - справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти - справки о медицинском отводе от вакцинации и одно - об отсутствии контактов с инфекционными больными", - сообщил Милованов.