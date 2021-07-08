В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода
В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода. Дело возбуждено по по ч. 1 ст. 159 УК РФ -"Мошенничество", сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления организации дознания столичного ГУ МВД Павла Милованова. По этой статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.
По словам Милованова, это не единичный случай - в настоящее время на рассмотрении в полиции находится много аналогичных материалов по QR-кодам.
Кроме того, в Москве возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов.
"На вчерашний день нами возбуждены 55 уголовных дел указанной категории. По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 - справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти - справки о медицинском отводе от вакцинации и одно - об отсутствии контактов с инфекционными больными", - сообщил Милованов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
То есть, если не покупать, а сделать самому, то это уже не мошенничество?
посаженные за подделку QR кодов 100% получат компенсацию от государства сразу как нынешние фашисты попадут на трибунал, а трибунал этот уже не за горами
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.
Скоро будут возбуждать дела за то, что ты умер после жижизации!
Не иначе