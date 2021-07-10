Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу создать в составе Росгвардии отдельные казачьи подразделения. Об этом заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство-2021».
«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения»,— приводит слова Чайки «Коммерсант».
Он пояснил, что эти формирования будут исключительно казачьи. «Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать»,— отметил он.
Ранее Юрий Чайка рассказывал, что Терское войсковое казачье общество может начать сотрудничать с воинскими частями Минобороны и Росгвардией. Казаков, по его словам, могли бы привлекать к охране и защите гособъектов, а также обеспечению общественной безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
За церковной оградой
Вообще то больше из хохлов. Куда не плюнь, везде в украинскую фамилию попадешь.
Столько комментариев,но никто не поднял тему правомерности и полномочий будущих подразделений.
Если будут полномочия росгвардии,которая должна действовать в рамках принятых законов РФ, то зачем создавать новые формы подразделений. Создайте два,три...десять новых батальенов росгвардии (если их действительно не хватает), и набирайте их хоть из казаков,хоть из чукчей.
Но если эти новые казачьи подразделения будут "над законом", то это абсалютный беспредел.
Почему не гусарские? Какая разница какие ряженные шуты.
Вы случайно не Карп,он же Сом с футбольных веток спортивных ресурсов?Стилистика изложения идентична.Раз уж зарабатывать копеечку,то на разных ресурсах.Позорник.