Минпромторг предложил вложить 1,84 трлн руб. в развитие авиастроения

11:05 12.07.2021

Минпромторг РФ подготовил проект создания "конкурентоспособной продукции авиационной промышленности" для включения в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, пишет газета "КоммерсантЪ".

Согласно планам ведомства, в 2021-2030 гг. в стране должно быть выпущено 735 новых гражданских самолетов при суммарном финансировании 1,84 трлн рублей. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 244 млрд рублей, из которых 79,48 млрд рублей уже предусмотрены бюджетом и 165 млрд рублей могут быть выделены в период с 2025 по 2030 годы.

Согласно планам Минпромторга, большая часть финансирования - почти 1,6 трлн рублей - должна прийтись на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ): 9,4 млрд рублей могут поступить уже в этом году, еще 537,9 млрд рублей - до 2024 г., более 1 трлн рублей - с 2025 по 2030 гг.

По итогам реализации данного плана загрузка гражданского сегмента предприятий авиапромышленности должна достичь 80-90%. Программа нацелена на вывод на рынок самолетов Ил-114, МС-21 и "Байкал" (ЛМС-901), Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолетов. В части МС-21 предполагается, что к концу 2022 года начнется их серийная поставка при объеме производства 36 самолетов в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA. К концу 2027 года "Иркут" должен выйти на производство 72 самолетов в год.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил о возможности выделения финансирования из ФНБ нестандартных, однако необходимых государству проектов при условии возврата инвестиций. В качестве примера он приводил проекты ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".