Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости ковидом

09:48 14.07.2021

Россия обогнала Францию в статистике заболеваемости COVID-19 и вышла по этому показателю на четвертое место в мире. Об этом говорят данные ВОЗ.

По информации российского оперштаба по борьбе с вирусом к 14 июля, в России зафиксированы 5 833 175 случаев инфицирования ковидом.

По этому показателю РФ опережают только США (33,5 миллиона подтвержденных случаев COVID-19), Индия (30,9 миллиона) и Бразилия (19 миллионов). Франция, занимавшая четвертую позицию в статистике, теперь опустилась на пятое место (5,7 миллиона случаев COVID-19).

Сведения, которые публикует в режиме реального времени университет Джонса Хопкинса, отличаются от статистики Всемирной организации здравоохранения. Там Россия пока еще на пятом месте.

Общее число заболевших коронавирусом во всем мире превышает 187 миллионов человек. От ковида скончались более четырех миллионов человек.

С начала июня 2021 года в России фиксируется резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом дельта. В последние дни в среднем в стране выявляют по 25 тысяч новых случаев заражения вирусом. Суточная смертность от ковида регулярно обновляет максимумы. За 13 июля в России от COVID-19 умерли 780 человек.