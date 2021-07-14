Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости ковидом
Россия обогнала Францию в статистике заболеваемости COVID-19 и вышла по этому показателю на четвертое место в мире. Об этом говорят данные ВОЗ.
По информации российского оперштаба по борьбе с вирусом к 14 июля, в России зафиксированы 5 833 175 случаев инфицирования ковидом.
По этому показателю РФ опережают только США (33,5 миллиона подтвержденных случаев COVID-19), Индия (30,9 миллиона) и Бразилия (19 миллионов). Франция, занимавшая четвертую позицию в статистике, теперь опустилась на пятое место (5,7 миллиона случаев COVID-19).
Сведения, которые публикует в режиме реального времени университет Джонса Хопкинса, отличаются от статистики Всемирной организации здравоохранения. Там Россия пока еще на пятом месте.
Общее число заболевших коронавирусом во всем мире превышает 187 миллионов человек. От ковида скончались более четырех миллионов человек.
С начала июня 2021 года в России фиксируется резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом дельта. В последние дни в среднем в стране выявляют по 25 тысяч новых случаев заражения вирусом. Суточная смертность от ковида регулярно обновляет максимумы. За 13 июля в России от COVID-19 умерли 780 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"задохнулась"- тут вариантов много и без ковиды. Вегетососудистая дистония, аритмия, приступ астмы, лёгочная эмболия, лёгочный тромб какой нибудь, или просто онкология.
До ковиды что, люди от лёгочных проблем не умирали?
Послушать чиновников так и медицина никакая ненужна, кроме ковидных стационаров.
В стране в год умирает до 120,000 от инсультов и инфарктов, а чиновников до истерики пугает ковидная смертность в пару сотен в год.
Ещё бы, все министерства и ведомства в РФ и СМИ пыхтят неустанно раскручивая ковидную истерию.
Фишка в том, что в РФ используют кривые тесты, которые определяют наличие белка вируса гриппа и всё. А он есть у ВСЕХ кто когда либо переболел обычным гриппом. Да ещё и врут эти тесты на 70%, об этом сказали амеры когда им РФ прислала свои тесты похвастаться. Мол сами их делаем.. То есть автоматом в ковидные больные записывают всех подряд, а потом пи перепроверке или ещё как отметают как здоровых, то в итоговой отчётности всё равно "десятки тысяч случаев заражения" остаются.
Если бы их тесты были бы настоящими то и никакой пандемии не было бы. Тем более, что раскрутка ковидной истерии шла и зимой, в морозы, когда сезонного гриппа в помине быть не может.
Что меня бесит, так как это изобретение чиновниками "бессимптомных" ковидных больных.
Вы вот больны но об не знаете, но об этом знает точно толстопузый чиновник.
Сегодня Гегемон сказал, мол "он понимает тех кто против прививок, но тут нужно доверять специалистам".
Во первых в РФ НЕТ специалистов, есть только чиновники, во вторых тем кто изображает из себя специалистов доверять нельзя никак. Они противоречат друг другу, несут полную чушь, меняют свою точку зрения после окрика из Кремля.
Россия к своим больным ещё учитывает заболевших в Крыму
Вы правы. Крики о том, что Россия вышла на 4 место по заболеваемости не имеют под собой никаких оснований. В России 145 млн. жителей, во Франции 68 млн.
Абсолютные цифры не могут претендовать на описание ситуации с эпидемией.
Берем 23 страны Европы с численностью населения более 5 млн. По кол-ву заболевших на 1000 населения Россия далеко сзади. Меньше только у Финляндии и Норвегии: 17, 25 против 40 у России.
Не напрягайся,всё давно "проголосено" и ожидай оглашения от эллочки старушки.Но стёб хороший.