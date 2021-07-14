Обсуждение вакцинации подростков от коронавируса назвали преждевременным

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о преждевременности обсуждений вакцинации подростков от коронавирусной инфекции.

«В России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи. Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему <...> преждевременно», - цитирует ее слова ТАСС.

Кузнецова также отметила, что прививки детям должны делаться только с согласия родителей. «Даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей», - сказала она.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.07.2021, 15:36
    Гость: и хочется и колется

    С одной стороны глобалисты-хозяева мира жмут.С другой -выборы тоже в сентябре.Впрочем там и без вакцинации полно поводов прокатить правящую илитку фейсом по тейблу...

  3. 14.07.2021, 15:23
    Гость: Агасфер

    Вы правы, вот только оные живут не только в Кремле, эта смерть всемирная, уже сегодня в США диагностируют 80% выкидышей у женщин, которые вакцинировались.
    А в РФ уже отобрали 250 абсолютно здоровых детей для вакцинирования.
    Дети, которые абсолютно здоровы и никогда не болели коронавирусом.
    Что это, как не карательная медицина, которую использовал пособник Гитлера, так называемый «доктор» Менгеле.

  4. 14.07.2021, 14:56
    Гость: Чавес 10

    Как быстро они начали утаптывать Кузнецову! «Штаммы с повышенной заразностью ("дельта" и другие) поражают детей. В некоторых странах проведены клинические испытания, подобраны оптимальные дозы вакцины для подростков и начата вакцинация. Можно пойти по этому пути с соблюдением всех предосторожностей. Истерики в интернете и так хватает, а дети — особо чувствительная тема», — рассудил Аграновский".
    Дельты в России выявили один случай, и то легкий. См. заявление Анны Поповой от 09.07.2021 г. Что не происходит, в любом случае это не про здоровье детей.

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