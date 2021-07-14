Обсуждение вакцинации подростков от коронавируса назвали преждевременным

12:53 14.07.2021

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о преждевременности обсуждений вакцинации подростков от коронавирусной инфекции.

«В России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи. Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему <...> преждевременно», - цитирует ее слова ТАСС.

Кузнецова также отметила, что прививки детям должны делаться только с согласия родителей. «Даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей», - сказала она.