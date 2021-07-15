ФАС одобрила покупку «Магнитом» магазинов «Дикси»

12:17 15.07.2021

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Магнита» (от АО «Тандер», операционной дочки ритейлера) о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы «Дикси». Об этом свидетельствуют документы из базы решений антимонопольного органа.

При этом ведомство выдало предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Это связано с тем, что в ряде некоторых районах объединенная компания заняла бы более 25% и 35% рынка. Действующее законодательство ограничивает долю продовольственных ритейлеров на локальных рынках, она не может превышать 25%. По этой причине в сделку не войдут 142 магазина «Дикси» в 53 муниципалитетах.

Источник «Коммерсанта» отмечают, что владельцы намерены распродать стоки и найти покупателя на эти торговые точки. Как самостоятельная сеть из 150 объектов ценности она не имеет, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Магазины, по его словам, могут быть интересны «Ленте», Spar и «Верному», а единичные объекты — X5 Group.

Оба купленных бренда будут сохранены, а бизнес продолжит работать как отдельное юрлицо. Данная сделка сокращает до минимума разрыв «Магнита» с его главным конкурентом X5 Retail Group.