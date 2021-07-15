ФАС одобрила покупку «Магнитом» магазинов «Дикси»

© KM.RU, Алексей Белкин

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Магнита» (от АО «Тандер», операционной дочки ритейлера) о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы «Дикси». Об этом свидетельствуют документы из базы решений антимонопольного органа. 

При этом ведомство выдало предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Это связано с тем, что в ряде некоторых районах объединенная компания заняла бы более 25% и 35% рынка. Действующее законодательство ограничивает долю продовольственных ритейлеров на локальных рынках, она не может превышать 25%. По этой причине в сделку не войдут 142 магазина «Дикси» в 53 муниципалитетах.

Источник «Коммерсанта» отмечают, что владельцы намерены распродать стоки и найти покупателя на эти торговые точки. Как самостоятельная сеть из 150 объектов ценности она не имеет, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Магазины, по его словам, могут быть интересны «Ленте», Spar и «Верному», а единичные объекты — X5 Group.

Оба купленных бренда будут сохранены, а бизнес продолжит работать как отдельное юрлицо. Данная сделка сокращает до минимума разрыв «Магнита» с его главным конкурентом X5 Retail Group.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2021, 16:44
    Гость: Старый

    Только что из гребаного "магнита". Наполовину пустой пакет где немного конфет, "балыковая филеево" 400 гр, три банана, еще мелочевка типа пакетика пряников. 1005 рублей... Когда же у вас морды треснут, клоуны?

  2. 15.07.2021, 16:34
    Гость: Сократ

    В последнее время магазины "Магнита" обхожу стороной - слишком дорогими продукты в них стали.

Выбор читателей
Коронавирус довел наш блатной феодализм до истерики
«Действующие законы и все подзаконные акты не возлагают обязанность проведения вакцинации на работодателя. Это просто не его дело»
Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии
На женщину, жестко задержанную в МФЦ полицией, завели уголовное дело
Возьмет ли Китай Россию на Луну?
Избранное
Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей
«Надела на голову трусы мужа»: коронавирус окончательно искорежил психику жителей России
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
Армения после Карабаха: ничего не поняли, ничего не забыли, ничему не научились…
Филатовская больница: сорок лет на страже здоровья москвичей
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов
Путин выступил на «Валдае»: Угрозы Западу от «цифрового» президента?
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»
«Нужно убрать коронавирусный психоз»: 1 сентября сулит сплошные проблемы
Как помочь ребенку избавиться от вредных привычек
«Граждане называют главной неудачей Владимира Путина деятельность по повышению уровня жизни граждан, роста зарплат и пенсий»