Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину

Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Как сообщают в ФТС, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн горючего, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский Южный близ Одессы, где и выгрузил сырье.

"Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза", — рассказали таможенники.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Вывоз сырой нефти из России на Украину запрещен в соответствии с постановлением правительства от 1 ноября 2018 года об ответных мерах на недружественную политику Киева.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2021, 20:33
    Гость: Не дождешься!

    "Не выживет...", "вымрет..." - тоже мне пророк.
    Куда серьезнее тебя, форумного болтуна, всякие политики провозглашали конец России, и уже более тысячи лет кликушествуют, а результат один - Россия как была, так и есть!

  2. 15.07.2021, 18:27
    Гость: Разобраться

    Разобраться кто и куда продаёт нефть в нынешней России принципиально невозможно. Каждая конторка имеет право вывозить всё из страны куда угодно. Рынок. Капитализм. Воровство. Нет, не выживет страна. Вымрет народ или загонят в резервации как индейцев. Вот будущее у этого терпеливого и доверчивого народа.

  4. 15.07.2021, 17:28
    Гость: a

    Будет, чем заправлять танки, расстреливающие детей Донбасса! Капитана - на рею, Британию - в игнор, прервать сообщение со снабженцами укроубийц!

  5. 15.07.2021, 14:52
    Гость: как всегда

    Стрелочника нашли-это капитан танкера.Жирные коты,торгующие нефтью, не пострадают.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
Овощной рынок
Огурцы по цене ананасов
Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии
Сборная Италии одержала победу над сборной Англии в финале Евро-2020
Избранное
«В августе 1991 года часть руководства партию открыто предала. Часть была арестована либо блокирована»
Поляки продержали русского в рабстве 23 года
6 нюансов, которые вы забывали при выборе сантехнического оборудования
Запад активизирует Японию, превращая её в военную державу
Молчание – золото, или Бессмысленная и беспощадная разборка по-русски
Восхитительная дурнушка Барбра Стрейзанд
Воспитание детей. Основные моменты
Тройное дно: зачем нужна война киевскому режиму?
Научно-энергетический модуль переработают для новой российской орбитальной станции
Внутренний баланс. Научитесь принимать себя
«Агрессивный идиотизм»: сбросим Бетховена и Моцарта с корабля современности?