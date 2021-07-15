13:45 15.07.2021

Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Как сообщают в ФТС, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн горючего, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский Южный близ Одессы, где и выгрузил сырье.

"Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза", — рассказали таможенники.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Вывоз сырой нефти из России на Украину запрещен в соответствии с постановлением правительства от 1 ноября 2018 года об ответных мерах на недружественную политику Киева.