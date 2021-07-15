Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину
Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Как сообщают в ФТС, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн горючего, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский Южный близ Одессы, где и выгрузил сырье.
"Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза", — рассказали таможенники.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Вывоз сырой нефти из России на Украину запрещен в соответствии с постановлением правительства от 1 ноября 2018 года об ответных мерах на недружественную политику Киева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Не выживет...", "вымрет..." - тоже мне пророк.
Куда серьезнее тебя, форумного болтуна, всякие политики провозглашали конец России, и уже более тысячи лет кликушествуют, а результат один - Россия как была, так и есть!
Разобраться кто и куда продаёт нефть в нынешней России принципиально невозможно. Каждая конторка имеет право вывозить всё из страны куда угодно. Рынок. Капитализм. Воровство. Нет, не выживет страна. Вымрет народ или загонят в резервации как индейцев. Вот будущее у этого терпеливого и доверчивого народа.
Танкер оказывается казахский,виноват Казахстан.
Будет, чем заправлять танки, расстреливающие детей Донбасса! Капитана - на рею, Британию - в игнор, прервать сообщение со снабженцами укроубийц!
Стрелочника нашли-это капитан танкера.Жирные коты,торгующие нефтью, не пострадают.