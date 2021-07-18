МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачах
МЧС предлагает разрешить дачникам сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров от строений.
"При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек", — цитирует проект постановления правительства РИА Новости.
Если же траву сжигают в бочках, мангалах или других емкостях, минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров.
Согласно действующим правилам противопожарного режима, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки. При этом расстояние от хвойного леса и молодняка должно составлять 100 метров, а от лиственного леса — 30 метров. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять огонь без присмотра запрещается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничего страшного! Смешайте с таким же объемом хорошего коньяка - и пейте на здоровье.
теперь когда завалили и замусорили древесными и травяными отходами все опушки лесов,овраги и пр.,начали репу чесать.А когда закон принимали,каким местом думали?
На прошлой неделе я ездил на дачу и местные меня там развели (задорого продали сивушный самогон). Что мне теперь делать?
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих
Близится время светлых годов
Клич пионера: "Всегда будь готов!"
за ер! Валежник разрешили, костры разрешили, кр отменили.