МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачах

© KM.RU, Алексей Белкин

МЧС предлагает разрешить дачникам сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров от строений.

"При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек", — цитирует проект постановления правительства РИА Новости.

Если же траву сжигают в бочках, мангалах или других емкостях, минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров.

Согласно действующим правилам противопожарного режима, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки. При этом расстояние от хвойного леса и молодняка должно составлять 100 метров, а от лиственного леса — 30 метров. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять огонь без присмотра запрещается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.07.2021, 18:41
    Гость: o

    Ничего страшного! Смешайте с таким же объемом хорошего коньяка - и пейте на здоровье.

  2. 18.07.2021, 18:33
    Гость: ну вот

    теперь когда завалили и замусорили древесными и травяными отходами все опушки лесов,овраги и пр.,начали репу чесать.А когда закон принимали,каким местом думали?

  3. 18.07.2021, 17:20
    Гость: А.М. Костров

    На прошлой неделе я ездил на дачу и местные меня там развели (задорого продали сивушный самогон). Что мне теперь делать?

  4. 18.07.2021, 15:53
    Гость: А. Жаров

    Взвейтесь кострами, синие ночи!
    Мы пионеры - дети рабочих
    Близится время светлых годов
    Клич пионера: "Всегда будь готов!"

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