Военные проведут учения по противовоздушной обороне Москвы

С-400 © KM.RU, Александр Плеханов

Тактическое учение по отработке противовоздушной обороны Москвы пройдет на следующей неделе в Подмосковье.

"В ходе учения будут продемонстрированы практические действия боевых расчетов ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" по обнаружению, перехвату и отражению массированного налета условных воздушных целей на объекты города Москвы и центрального промышленного района Российской Федерации, а также нарушителя государственной границы РФ, направляющегося на столицу", - цитирует "Интерфакс" сообщение Минобороны.

Учение пройдет 21 июля на базе зенитного ракетного полка и радиотехнического батальона.

Система С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

"Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Комплекс может защищать обороняемый объект от наземных и надводных угроз.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.07.2021, 17:36
    Гость: Stalker

    А почему не всей страны ? Средств не хватает или другие стратегически важные регионы и крупные города не в счет ? В случае войны ими можно будет пожертвовать ? Да и что в Москве защищать ? Стратегически важных предприятий практически не осталось, НИИ тоже. Остались преимущественно банки, офисы крупных компаний, да эти клоуны из числа высших федеральных органов власти. Последних вообще не жалко.

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