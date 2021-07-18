13:04 18.07.2021

В Якутске дым от лесных пожаров парализовал работу аэропорта и движение паромов по реке Лена.

Как сообщается на странице аэропорта в Instagram, густой дым стал причиной задержки рейсов. Из-за отсутствия видимости аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий.

Из-за отсутствия видимости временно приостановлено и движение паромов на реке Лена. До улучшения обстановки временно приостановлено на внутренних водных путях движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах «Якутск – Нижний Бестях», «Кангалассы – Соттинцы» и «Мохсоголлох – Качикатцы», сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Дым от лесных пожаров накрыл в Якутии 51 населенный пункт, в том числе город Якутск. Всего в регионе зарегистрировано 187 очагов природных пожаров, пишет «Интерфакс».

На тушении пожаров в Якутии сейчас работают 2220 человек. В основном это специалисты авиалесохраны, лесопожарные подразделения, более 20 воздушных судов, в том числе авиации МЧС России и министерства обороны, сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Российской Федерации Александр Агафонов.

В телеграм-каналах сообщается со ссылкой на данные сервиса IQAir, что Якутск сейчас самый грязный по качеству воздуха город в мире. Индекс качества воздуха в разных районах города составлял от 728 до 910 AQI. Концентрация частиц размером менее 2,5 микрона и находящихся во взвешенном состоянии в воздухе более чем в 100 раз выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения, пишет ИА SakhaNews.

Якутяне правомерно задаются вопросом: почему до сих пор не объявлен ЧС регионального масштаба?! Предлагают принять региональный закон «О мерах социальной поддержки и возмещении ущерба гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате природных пожаров на территории Якутии».