В России смертность от наркотиков выросла на 60% на фоне пандемии

14:32 18.07.2021

В 2020 году количесво смертей, связанных с употреблением наркотиков, выросло на 60% по сравнению с годом ранее. Если в 2019 году было зафиксировано 4569 умерших, то в минувшем году, на фоне пандемии, их стало 7316. В 2016–2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4–4,8 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Статистическая служба представила наиболее подробный отчет о причинах смерти в России в 2020 году. В этих данных впервые появилась новая причина — «коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19», от которой за год погиб 144 691 россиянин.

Но влияние пандемии на смертность шире, чем количество людей, умерших непосредственно от COVID-19. Перенесенный коронавирус, как предполагали специалисты, усиливал течение других (хронических) заболеваний, что отразилось в росте российской смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6% в 2020 году), пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).

Другой канал влияния — рост смертности от некоторых внешних причин, главным образом от алкоголя и наркотиков. В 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем, умерли 50,4 тыс. человек — на 6,3% больше, чем в 2019-м.

11 июня Росстат уточнил данные по смертности в России в 2020 году. Ее рост составил 18,6%, естественная убыль населения выросла вдвое, превысив 700 тыс. человек, напоминает "Коммерсант".