Мишустин утвердил программу семейных авиабилетов со скидкой

12:47 19.07.2021

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу к августу 2021 года запустить продажу авиабилетов по льготному тарифу для семей с детьми. Об этом премьер заявил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, стенограмма которого опубликована на сайте кабмина. Мера касается путешествий внутри страны.

«Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах», — сказал глава правительства во время оперативного совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, кабмин выделит перевозчикам субсидии на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете этого года на это предусмотрели 1,35 млрд руб.

Субсидировать перелеты хотят по 46 маршрутам. В список попали в том числе города, популярные у туристов: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Цена билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 тыс. до 10,9 тыс. руб. в зависимости от направления. «Нужно выбрать одно из субсидируемых направлений и сделать единое бронирование для семей с детьми», — объяснил премьер принцип работы программы.

В начале июня Мишустин подписал постановление о субсидировании льготных тарифов для семейных путешествий на поездах дальнего следования. На эти цели в 2021 году в бюджете предусмотрено свыше 1,3 млрд руб. Обе меры направлены на поддержку и развитие внутреннего туризма в России.