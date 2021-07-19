Мишустин определил кураторов федеральных округов в правительстве

08:13 19.07.2021

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами регионов, пишет РБК со ссылкой на свой источник, близкий к правительству.

Так, по данным издания, Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский федеральный округ, Татьяна Голикова будет отвечать за Северо-Западный федеральный округ, Дмитрий Григоренко - за Центральный федеральный округ. Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока, Юрий Борисов будет отвечать за Уральский федеральный округ, Александр Новак будет заниматься вопросами Северного Кавказа, Марат Хуснуллин будет курировать Южный федеральный округ и Дмитрий Чернышенко - Приволжский федеральный округ.

Предполагается, что свои новые полномочия вице-премьеры будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов", - цитирует издание свой источник. Он добавил, что вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов.