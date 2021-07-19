Мишустин определил кураторов федеральных округов в правительстве
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами регионов, пишет РБК со ссылкой на свой источник, близкий к правительству.
Так, по данным издания, Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский федеральный округ, Татьяна Голикова будет отвечать за Северо-Западный федеральный округ, Дмитрий Григоренко - за Центральный федеральный округ. Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока, Юрий Борисов будет отвечать за Уральский федеральный округ, Александр Новак будет заниматься вопросами Северного Кавказа, Марат Хуснуллин будет курировать Южный федеральный округ и Дмитрий Чернышенко - Приволжский федеральный округ.
Предполагается, что свои новые полномочия вице-премьеры будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов", - цитирует издание свой источник. Он добавил, что вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Есть закон, есть росстат, есть вертикаль, теперь ещё и смотрящие ))
Не подскажeте, где можно записаться в крепостные?
Говорят, что пока ещё можно выбрать деревню и барина.
...и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.
у кого ранг будет выше - у полпреда или у куратора? зачем такая сложная система? в византии бюрократический аппарат довели до полусотни рангов, даже определили для каждого место за императорским столом. но когда турки стали штурмовать стены константинополя, нашлось всего нестолько тысяч защитников. подобная участь, при таком управлении, ожидает и россию.
Не нравится будующий президент?пашинян то есть в армении