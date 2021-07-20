Крупные российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay

07:39 20.07.2021

Сразу несколько российских банков подключили карты "Мир" к мобильному кошельку Apple Pay, пишет РБК со ссылкой на свои источники на финансовом рынке.

С сегодняшнего дня загрузить в приложение свои банковские карты могут клиенты "Открытия" и Росбанка. Позже к сервису будут подключены Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и МКБ.

В "Открытии" считают, что спрос на данный сервис со стороны пользователей iOS будет значительным. "Учитывая, что НСПК активно масштабирует бизнес за пределы России, реализация сервиса Apple Pay повысит удобство совершения оплат клиентами за границей", - в свою очередь рассказали в МКБ.

Apple Pay был запущен в России в 2016 году, но все это время карты "Мир" нельзя было добавлять в этот сервис. Карты "Мир" можно было использовать для бесконтактной оплаты в мобильных кошельках Samsung Pay и Mir Pay на смартфонах с Android.

По данным опроса НАФИ, который был проведен в начале 2021 года, самым популярным сервисом у россиян является Google Pay (его использовали 32% совершавших бесконтактные платежи), Apple Pay на втором месте — 30%, на третьем — Samsung Pay (17%). Apple Pay и Samsung Pay чаще используют в Москве и Санкт-Петербурге, а Google Pay — в других крупных городах России.