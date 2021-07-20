В Якутии из зарплаты медиков вычитают деньги на тушение пожаров

23:56 20.07.2021

И. о. генерального директора Республиканской больницы № 1 — Национального центра Медицины в Якутии Валентина Саввина распорядилась вычесть в качестве «добровольной помощи» из зарплат работников больницы средства на тушение пожаров в республике. Об этом сообщил политтехнолог Илья Паймушкин у себя на странице в Facebook.

Паймушкин опубликован приказ «Об оказании помощи в тушении лесных пожаров», подписанный Саввиной. Как сказано в нем, директорам медицинских центров, входящих в структуру больницы, в срок до 21 июля требуется сдать в бухгалтерию «ведомостей для удержания заработной платы работников, желающих оказать материальную помощь в тушении пожаров».

Как сказано в распоряжении, рекомендуемые суммы для удержания такие: по 500 рублей с врачей, по 300 рублей со среднего и младшего медперсонала и по 150 рублей с остальных работников.

«Желающие могут перечислить большую сумму», — уточняется в распоряжении.

В Якутии, охваченной лесными пожарами, сгорело уже 1,3 млн гектаров леса, сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС. Общая площадь территории, пройденной огнем, составляет 1 536 760,7 гектара. Площадь активного горения — 2 305,14 гектара, пишет Znak.com.