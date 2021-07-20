В Якутии из зарплаты медиков вычитают деньги на тушение пожаров

И. о. генерального директора Республиканской больницы № 1 — Национального центра Медицины в Якутии Валентина Саввина распорядилась вычесть в качестве «добровольной помощи» из зарплат работников больницы средства на тушение пожаров в республике. Об этом сообщил политтехнолог Илья Паймушкин у себя на странице в Facebook.

Паймушкин опубликован приказ «Об оказании помощи в тушении лесных пожаров», подписанный Саввиной. Как сказано в нем, директорам медицинских центров, входящих в структуру больницы, в срок до 21 июля требуется сдать в бухгалтерию «ведомостей для удержания заработной платы работников, желающих оказать материальную помощь в тушении пожаров».

Как сказано в распоряжении, рекомендуемые суммы для удержания такие: по 500 рублей с врачей, по 300 рублей со среднего и младшего медперсонала и по 150 рублей с остальных работников.

«Желающие могут перечислить большую сумму», — уточняется в распоряжении.

В Якутии, охваченной лесными пожарами, сгорело уже 1,3 млн гектаров леса, сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС. Общая площадь территории, пройденной огнем, составляет 1 536 760,7 гектара. Площадь активного горения — 2 305,14 гектара, пишет Znak.com

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2021, 02:54
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Рекламные акции прут не останавливаясь и самое смешное эти одураченные будут голосовать ЗА ПАРТИЮ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ .

  3. 21.07.2021, 00:55
    Гость: Юляка

    Это правильное решение:все нормальные люди охотно сбросятся хоть понемножку на такое бедствие !

  4. 21.07.2021, 00:10
    Гость: Макар

    Вот так. Одни на этих вырубках и пожарах делают огромные деньги, у других последню копейку выкручивают на якобы "тушение".
    И так везде, по всей стране, который чином выше стремится ободрать нижестоящего. А крайним всегда окажется терпила электоратный. Да впрочем, он и рад тому... А может и не рад, да только сказать не осмелится.

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