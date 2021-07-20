Путин: будущее авиации - за искусственным интеллектом и беспилотниками

16:16 20.07.2021

Беспилотники, роботизированные комплексы, искусственный интеллект - это те направления, по которым далее будет развиваться авиация. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин, открывая Международный авиакосмический салон (МАКС) в Жуковском.

Президент подчеркнул, что власти стремятся активно привлекать в авиакосмическую отрасль молодых перспективных профессионалов. "В этой связи отмечу проведение на полях авиасалона одного из этапов Всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности", - цитирует Путина ТАСС. Он пояснил, что цель проекта - создание "системы опережающей подготовки и переподготовки специалистов для авиапрома и радиоэлектронной отрасли, которые будут во многом определять завтрашний день российской авиации".

Представленные на Международном авиакосмическом салоне модели наглядно демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития, добавил президент.

"То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития. А наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику", - указал он.

Путин обратил внимание на то, что отечественные авиакомпании уже получают современные лайнеры Sukhoi Superjet 100, в ближайшее время "на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21".

По словам Путина, производство современной техники - безопасной и эффективной - позволит России укрепить лидирующие позиции в авиакосмической отрасли.

Российский лидер также отметил, что России "есть что предложить" партнерам и в области фундаментальных исследований и разработок. Он напомнил, что российские научные организации достигли успехов "в целом ряде прорывных направлений, значительная часть из которых представлена на площадках и стендах МАКСа".

Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших мировых салонов. В 2021 году в его работе – в очном и дистанционном форматах – принимают участие около 290 зарубежных организаций из более чем 50 стран. Авиасалон проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.