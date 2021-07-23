Издание The Insider включили в список иноагентов

19:34 23.07.2021

Латвийское юридическое лицо The Insider SIA было включено в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Также Министерство юстиции России включило в список пятерых журналистов: заместитель главного редактора «Проекта» (был включен Минюстом в список иноагентов 15 июля) Михаил Рубин, корреспондент «Проекта» Софья Гройсман, специальный корреспондент «Открытых медиа» Илья Рождественский, журналисты Юлия Апухтина и Алексей Постернак.