Издание The Insider включили в список иноагентов

Латвийское юридическое лицо The Insider SIA было включено в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Также Министерство юстиции России включило в список пятерых журналистов: заместитель главного редактора «Проекта» (был включен Минюстом в список иноагентов 15 июля) Михаил Рубин, корреспондент «Проекта» Софья Гройсман, специальный корреспондент «Открытых медиа» Илья Рождественский, журналисты Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

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