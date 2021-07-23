В Астраханской области ввели ограничения для туристов

Фото с сайта wikimedia.org

Власти Астраханской области ужесточают требования к заселению туристов в отели, санатории или на турбазы. С 26 июля прибывающие в регион смогут заселиться только предъявив QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщается в релизе на сайте правительства области.

Кроме того, с этого дня закрываются ТЦ и крытые рынки, бассейны, фитнес-клубы, театры, кинотеатры и библиотеки, а кафе и рестораны смогут работать только на открытых верандах или навынос.

Ранее сообщалось, что туристы, которые собираются посетить курорты Краснодарского края в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны сами обратиться к врачам для вакцинации от COVID-19 в течение трех дней после заселения. В противном случае им будет грозить штраф до 30 тыс. рублей.

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