В Ставрополе убит замначальника отдела угрозыска

18:59 24.07.2021

В ночь на 24 июля в Ставропольском крае неизвестные совершили нападение на заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю Руслана Абовяна. Сотрудник полиции скончался от полученных ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование дела поставлено на контроль центрального аппарата СК.

«По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвёл выстрелы. В результате сотрудник полиции получил огнестрельные ранения бедра и туловища, злоумышленники с места происшествия скрылись. Позднее полицейский скончался в реанимационном отделении городской больницы», — цитирует сообщение пресс-службы краевого управления Следственного комитета RT.

По предварительной информации, убийство было спланированным. Двое подозреваемых дождались жертву около дома, а затем открыли огонь.

Позже стало известно о задержании подозреваемого в убийстве. В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый, пишет ТАСС. В ближайшее время он будет доставлен к следователю СК для проведения следственных действий. Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных с совершению преступления.

Baza в своем Telegram-канале назвала одну из версий убийства Руслана Абовяна. По данным издания, его могли убить из мести. Уточняется, что Абовян в 2015 году принимал участие в спецоперации в Чечне, в ходе которой погиб местный житель Джамбулат Дадаев. При этом Дадаев подозревался в тяжком преступлении, совершенном в соседнем регионе. Он скрывался у себя на родине.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров тогда заявлял, что действия силовиков не были согласованы с властями, пишет Lenta.ru.