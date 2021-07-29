В Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов
В Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием жителей Чечни и граждан Таджикистана, полиция проверяет остоятельства произошедшего.
Как сообщает "Интерфакс", конфликт произошел вечером 28 июля в гостинице "Белые ночи". В результате драки 23-летний житель Чечни попал в Мариинскую больницу с сотрясением мозга, еще один чеченец был направлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Полиция задержала девятерых участников конфликта, а также еще около 70 граждан Таджикистана и Узбекистана для установления обстоятельств произошедшего и проверки их нахождения на территории России.
Ранее сообщалось, что МВД РФ будет рассматривать возможность не только выдворения участников массовых драк из России, но и запрет на их возвращение на территорию РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кремлевские космополиты в панике. Привыкли только на русских вешать свои лживые ярлыки националистов/экстремистов. Изнав из власти русских с помощью своей тайной конспирологии, они оказались наедине с агрессивными диаспорамт. Причем каждая диаспора тянет только на себя. Ситуация выходит из под контроля. Евреи в Кремле могут оказаться одни наедине против многочисленных диаспор, которых они сами и расплодили.