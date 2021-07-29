В Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием жителей Чечни и граждан Таджикистана, полиция проверяет остоятельства произошедшего.

Как сообщает "Интерфакс", конфликт произошел вечером 28 июля в гостинице "Белые ночи". В результате драки 23-летний житель Чечни попал в Мариинскую больницу с сотрясением мозга, еще один чеченец был направлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Полиция задержала девятерых участников конфликта, а также еще около 70 граждан Таджикистана и Узбекистана для установления обстоятельств произошедшего и проверки их нахождения на территории России. 

Ранее сообщалось, что МВД РФ будет рассматривать возможность не только выдворения участников массовых драк из России, но и запрет на их возвращение на территорию РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.07.2021, 15:33
    Гость: дв-да

    Кремлевские космополиты в панике. Привыкли только на русских вешать свои лживые ярлыки националистов/экстремистов. Изнав из власти русских с помощью своей тайной конспирологии, они оказались наедине с агрессивными диаспорамт. Причем каждая диаспора тянет только на себя. Ситуация выходит из под контроля. Евреи в Кремле могут оказаться одни наедине против многочисленных диаспор, которых они сами и расплодили.

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