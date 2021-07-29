В Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов

14:16 29.07.2021

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием жителей Чечни и граждан Таджикистана, полиция проверяет остоятельства произошедшего.

Как сообщает "Интерфакс", конфликт произошел вечером 28 июля в гостинице "Белые ночи". В результате драки 23-летний житель Чечни попал в Мариинскую больницу с сотрясением мозга, еще один чеченец был направлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Полиция задержала девятерых участников конфликта, а также еще около 70 граждан Таджикистана и Узбекистана для установления обстоятельств произошедшего и проверки их нахождения на территории России.

Ранее сообщалось, что МВД РФ будет рассматривать возможность не только выдворения участников массовых драк из России, но и запрет на их возвращение на территорию РФ.