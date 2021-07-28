Участвующих в массовых драках иностранцев будут выдворять из России
В МВД РФ заявили о возросшем числе драк с участием приезжих. При этом некоторые из них были массовыми и публичными.
Подобные массовые драки наблюдались в Москве и Московской области, Амурской и Свердловской областях, Дагестане и Санкт-Петербурге. При этом во время таких потасовок создается угроза жизни и здоровью людей, против правоохранителей применяется сила, блокируется движение транспорта.
В ведомстве считают, что помимо выдворения из России, участвующим в массовых драках приезжим следует запретить и въезд в нашу страну, сообщает ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
... и завозить новых. Больше и больше!
Это продуманная политика дерусификации страны.
Только сначала в тюрягу.
отправить всех хулиганов и дебоширов воевать в "горячие точки"-милое дело Джамшуды и Насрулло против Равшанов и Абдуллы.
И, почему только в массовых?
Согласен. У себя всё развалили. Теперь сюда бегут в поисках лучшей жизни.