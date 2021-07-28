Участвующих в массовых драках иностранцев будут выдворять из России

14:53 28.07.2021

В МВД РФ заявили о возросшем числе драк с участием приезжих. При этом некоторые из них были массовыми и публичными.

Подобные массовые драки наблюдались в Москве и Московской области, Амурской и Свердловской областях, Дагестане и Санкт-Петербурге. При этом во время таких потасовок создается угроза жизни и здоровью людей, против правоохранителей применяется сила, блокируется движение транспорта.

В ведомстве считают, что помимо выдворения из России, участвующим в массовых драках приезжим следует запретить и въезд в нашу страну, сообщает ТАСС.