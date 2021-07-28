Участвующих в массовых драках иностранцев будут выдворять из России

В МВД РФ заявили о возросшем числе драк с участием приезжих. При этом некоторые из них были массовыми и публичными.

Подобные массовые драки наблюдались в Москве и Московской области, Амурской и Свердловской областях, Дагестане и Санкт-Петербурге. При этом во время таких потасовок создается угроза жизни и здоровью людей, против правоохранителей применяется сила, блокируется движение транспорта.

В ведомстве считают, что помимо выдворения из России, участвующим в массовых драках приезжим следует запретить и въезд в нашу страну, сообщает ТАСС.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2021, 19:07
    Гость: DJ

    ... и завозить новых. Больше и больше!
    Это продуманная политика дерусификации страны.

  3. 28.07.2021, 17:24
    Гость: ONE

    отправить всех хулиганов и дебоширов воевать в "горячие точки"-милое дело Джамшуды и Насрулло против Равшанов и Абдуллы.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Власть снова решила «не пущать» Грудинина
Владимир Путин
Украина: последняя ошибка Путина
Киргизам пришлось извиняться за насилие над русским мальчиком
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Россия будет платить пенсии мигрантам из Таджикистана
Избранное
«Всегда очень остро выступает»: дело Шереметьева — еще один удар по оппозиции?
Для российских солдат из крымских воинских частей провели Дни национальной казахской кухни
Как солдат полопает – так он и потопает: как менялось питание в российской армии
Майданы - главный враг демократии
«Антитела от вакцины не работают!» - китайцы объяснили бесполезность вакцин
На волгоградский рынок социального питания зашёл человек Пригожина?
Как сделать тайник в деревянном полу?
Карвинг: превратим арбуз в цветок
«И, конечно, подпевать лучше хором». Российские гимн и флаг станут модными
Примите поздравления за чаем с пирогами
Советская нация и право на воссоединение