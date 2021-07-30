РКН потребовал заблокировать канал «Навальный Live» и закрыл Gulagu.net

19:05 30.07.2021

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube заблокировать канал «Навальный Live». Об этом рассказала юрист ликвидированного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в России) Любовь Соболь.

Также она рассказала, что Роскомнадзор требует заблокировать и ее личный канал на YouTube.

«Роскомнадзор требует у YouTube заблокировать "Навальный LIVE" и даже мой персональный YouTube-канал. Причем запретить не отдельные ролики, а каналы полностью», - написала Соболь.

Как сообщает «Интерфакс», 28 июля в Роскомнадзоре изданию сообщили, что в адрес социальных сетей было направлено требование о блокировке аккаунтов организаций, признанных в России экстремистскими: «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ; признан в РФ иноагентом) и организации «Штабы Навального» (деятельность всех трех запрещена в России), их отделений и организаторов.

27 июля Леонид Волков, Георгий Албуров и Владимир Милов (соратники Навального) со ссылкой на уведомление администрации видеохостинга YouTube рассказали, что Роскомнадзор потребовал заблокировать их каналы. Они также отметили, что блокируются почти полсотни ресурсов, связанных с политиком.

В Роскомнадзоре подтвердили блокировку связанных с Навальным ресурсов по требованию Генпрокуратуры.

Также ранее основатель российского общественного проекта по противодействию пыткам и коррупции в тюрьмах и защите прав заключённых Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал в Facebook скриншот письма Роскомнадзора, в котором ведомство уведомило его о блокировке сайта проекта.

«Агония тоталитарного режима, очередная попытка подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и о всём том, что ожидает россиян в российских страшных тюрьмах. Коррупционеры и садисты нас боятся и пытаются (неумело) противодействовать нам, боятся наших независимых расследований и разоблачений их страшных преступлений», - написал Осечкин.

«С 2017 года руководство ФСИН предпринимало усилия и приказывало УСБ, ГОУ и правовому управлению ФСИН нас закрыть. В 2019 году они перешли к активной фазе, возбудили липовые дела и завалили Хорошевский райсуд Москвы бумагами с требованием нас заблокировать. Шло долгое разбирательство и суд в декабре 2020 года в итоге им отказал, это стоило нам больших усилий и нервов. Но вот недавно апелляционным решением тот отказ в блокировке был отменён и МосГорСуд постановил заблокировать Gulagu.net и меня. Это история про то, как спецслужбы надавили на судей и заблокировали самый популярный в Сети Интернет-ресурс правозащитного проекта, который с июля 2011 года разоблачал пытки и коррупцию в ФСИН, МВД и ФСБ. Мы держались 10 лет», - добавил он.

Осечкин также написал, что в настоящее время готовит материалы в ЕСПЧ.