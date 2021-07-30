Черногория выдала России обвиняемого в растрате экс-сенатора
Черногория выдала России экс-ректора Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина и бывшего сенатора Вячеслава Скворцова. Его обвиняют в особо крупной растрате, поясняется в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.
По версии следователей, с 2014 по 2017 годы Скворцов совместно с директором филиала, используя свое служебное положение, совершили растрату денег университета на сумму 2 491 333 рублей. Так, по данным правоохранительных органов, они перечислили эту сумму на личные расчетные счета под видом оплаты гражданско-правовых договоров, которые в действительности не заключались и не выполнялись.
Поскольку обвиняемый скрылся от уголовного преследования и покинул территорию РФ, по поручению Генпрокуратуры в феврале 2021 года он был объявлен в международный розыск. В марте 2021 года беглого ректора задержали в Черногории, после чего Генпрокуратура направила в компетентные органы Республики запрос об экстрадиции обвиняемого в Россию.
На сайте Совета Федерации указано, что Вячеслав Скворцов с декабря 2010 года по сентябрь 2012 года был членом Совета Федерации от Ленинградской области. Сенатор являлся членом комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике, затем — членом комитета по экономической политике.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сф какая то шайка, то арашуков, то скворцов...
Тю!!!!! За 2,5 ляма. Те кто хапает 2,5 миллиарда и в зелени объявлению в международный розыск и уголовному преследованию у нас не подлежат!
Вот же ж старый хрыч - пора бы уже о вечном подумать.
Нет, не нажрётся никак.
Что за редкие скоты и как отбираются во власть - непонятно.
Тех тварей.который на ГОС службе(а если с погонами - то втройне!) - надо судить Трибуналом,и высшая мера с полной конфискацией должна стать НОРМОЙ.Это гос.дюди!
Вся эта воровская сволота должна трястись как при Сталине.
Питерские то растратчики,то коррупционеры,то расчленители.В общем культурная столица.