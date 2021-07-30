Черногория выдала России обвиняемого в растрате экс-сенатора

12:40 30.07.2021

Черногория выдала России экс-ректора Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина и бывшего сенатора Вячеслава Скворцова. Его обвиняют в особо крупной растрате, поясняется в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.

По версии следователей, с 2014 по 2017 годы Скворцов совместно с директором филиала, используя свое служебное положение, совершили растрату денег университета на сумму 2 491 333 рублей. Так, по данным правоохранительных органов, они перечислили эту сумму на личные расчетные счета под видом оплаты гражданско-правовых договоров, которые в действительности не заключались и не выполнялись.

Поскольку обвиняемый скрылся от уголовного преследования и покинул территорию РФ, по поручению Генпрокуратуры в феврале 2021 года он был объявлен в международный розыск. В марте 2021 года беглого ректора задержали в Черногории, после чего Генпрокуратура направила в компетентные органы Республики запрос об экстрадиции обвиняемого в Россию.

На сайте Совета Федерации указано, что Вячеслав Скворцов с декабря 2010 года по сентябрь 2012 года был членом Совета Федерации от Ленинградской области. Сенатор являлся членом комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике, затем — членом комитета по экономической политике.