Росздравнадзор проверяет смерть семьи из Краснодара после прививки
Росздравнадзор начал проверку из-за смерти трех членов семьи в Краснодарском крае.
Отец, мать и бабушка 13-летней школьницы были госпитализированы и умерли один за другим вскоре после вакцинации от коронавируса. По имеющимся данным, все трое имели основания для медицинского отвода от прививки - у них был сахарный диабет, пишет МК.
Дедушка школьницы остается в больнице в тяжелом состоянии, бабушка по отцовской линии тоже госпитализирована. Опеку над ставшей сиротой девочкой в срочном порядке оформила тетя.
Тетя сироты сказала изданию, что родственники вакцинировались в один день, это была одна из прививок от коронавируса. Первой после прививки стало плохо матери школьницы, затем госпитализировали бабушку, ее мать. Третьим в больницу попал отец. Мужчине было 37 лет, его супруге - 36, бабушке - 58.
"Первой заболела Ляля (мама девочки - ред.). У неё было 48% поражения легких и ее забрали в больницу. На следующий день забрали ее маму Риту. До этого они все лежали дома. После того как Лялечки не стало… Рита сама сняла с себя кислородную маску в реанимации. Ляля была ее единственный ребёнок. Ей незачем было жить без неё. Вскоре Риту положили на ИВЛ. Оттуда она уже не встала. Миша, мой брат, на тот момент еще находился дома. У него сперва было 28 % поражения легких. 20-го ночью ему стало плохо, он вызвал скорую, сделал КТ - показало уже 50 %. Я в час ночи приехала туда, чтобы помогать, а забрали его в больницу только в десять утра. До этого он продержался на кислородном баллоне. Ему его временно одолжили", - рассказала тетя девочки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Врачи рекомендуют что диабетикам обязательно нужно привиться от ковида так как они входят в группу риска. Данный случай смерти семьи скорее всего вызван тем что умершие были только что заражены этим вирусом,а прививка просто дала осложнение увеличив количество заразы и организм не смог справиться с ней. Данный факт еще раз напоминает всем что до прививки человек должен пройти тест на антитела или на наличие коронавируса и только после этого врач должен дать рекомендации о прививке. Повальная вакцинация от ковида без соответствующей проверки повышает риск гибели от ковида или от его последствий для тех кто входит в группу риска. К сожалению сейчас коронавирус сильно изменился и все 4 российские вакцины от него уже стали менее эффективными. Почему Минздрав РФ срочно не меняет существующие вакцины чтобы они работали и против новых штаммов вируса? Почему власти не вводит карантин на "турыстов" которые виноваты в завозе в РФ более агрессивных штаммов Ковид-19?
Фарм.мафии выгодно когда больше больных и даже когда больше смертей от ковида так как нужно больше количества вакцин, лекарств от него и следовательно больше прибыли.
Вацинировались они 29 июня. Заболели через неделю-две друг за другом. У всех пневмония. Так как диабетики да еще и на диализе, то практически без шансов. Причина смерти КОВИД и отек легких. Но истерику раздули, вранья навертели, антипрививочники в истерике бьются.
Диабетиков и диализников вакцинируют в первую очередь, потому что для них коронавирус - гарантированная смерть, что и случилось с этой семьей. У них официальные причины смерти КОВИД и отек легких.
О том, что люди умерли в инфекционной больнице от КОВИДа, т.к. они были диабетиками, а у жены еще и не работали почки, она жила ни диализе. Но вы можете думать, что они умерли от поноса, если вам так спокойнее жить.
пневмонии какой?Бактериальной?Или вирусной,ковидной?А откуда взялась ковидная?Либо заразились раньше,либо она развилась в следствии вакцинации.Вы с этим вопросом разобрались?Нет.И еще есть официальное заключение о причинах смерти этих людей?Нет!Тогда вы о чем вообще толкуете,дружок.