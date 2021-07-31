Росздравнадзор проверяет смерть семьи из Краснодара после прививки

16:25 31.07.2021

Росздравнадзор начал проверку из-за смерти трех членов семьи в Краснодарском крае.

Отец, мать и бабушка 13-летней школьницы были госпитализированы и умерли один за другим вскоре после вакцинации от коронавируса. По имеющимся данным, все трое имели основания для медицинского отвода от прививки - у них был сахарный диабет, пишет МК.

Дедушка школьницы остается в больнице в тяжелом состоянии, бабушка по отцовской линии тоже госпитализирована. Опеку над ставшей сиротой девочкой в срочном порядке оформила тетя.

Тетя сироты сказала изданию, что родственники вакцинировались в один день, это была одна из прививок от коронавируса. Первой после прививки стало плохо матери школьницы, затем госпитализировали бабушку, ее мать. Третьим в больницу попал отец. Мужчине было 37 лет, его супруге - 36, бабушке - 58.

"Первой заболела Ляля (мама девочки - ред.). У неё было 48% поражения легких и ее забрали в больницу. На следующий день забрали ее маму Риту. До этого они все лежали дома. После того как Лялечки не стало… Рита сама сняла с себя кислородную маску в реанимации. Ляля была ее единственный ребёнок. Ей незачем было жить без неё. Вскоре Риту положили на ИВЛ. Оттуда она уже не встала. Миша, мой брат, на тот момент еще находился дома. У него сперва было 28 % поражения легких. 20-го ночью ему стало плохо, он вызвал скорую, сделал КТ - показало уже 50 %. Я в час ночи приехала туда, чтобы помогать, а забрали его в больницу только в десять утра. До этого он продержался на кислородном баллоне. Ему его временно одолжили", - рассказала тетя девочки.