В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена практически на всей территории Крыма.

"2-4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.", - говорится в сообщении пресс-службы крымского главного управления МЧС РФ.

В связи с высокой пожарной опасностью с 30 апреля 2021 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Введен запрет на посещение гражданами лесов, въезда автотранспорта в лесные массивы, запрещено разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах и выжигание сухой растительности, напоминают спасатели. Штраф за несоблюдение этих правил - от 2 тысяч до 400 тысяч рублей.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.08.2021, 16:10
    Гость: Меня терзают смутные сомнения

    какие-то непонятные крайности в Крыму, то их топит, то они горят. Прячут следы воровства что ли?

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин объяснил инфляцию резким ростом российской экономики
Путин, Украина, большевики
На Украине средняя зарплата превысила отметку 500 долларов
Роскошные интерьер дома Сафонова
«Рыцари золотых унитазов - неужели это новое ненасытное племя, обезумевшее от власти и золота, полагает, что так будет вечно?»
Избранное
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
«Байден: внешняя инаугурация. Ему нужна возможность объявить о своем крупном международном успехе»
Кузьма и ВиртУОзы «Abanamath»
«Газпром» выставил счёт за Вечный огонь. Цена вопроса – часовая зарплата топ-менеджера
Дипломатия во время войны: Алиев переигрывает Пашиняна
Горшенев «Крутится карусель» (максисингл)
Общие рекомендации по соблюдению диеты
День Победы и «мягкая сила» России
«Скоро всей вашей Америке кирдык»: братья по полушарию готовят неприятный сюрприз для США
Не надоело дурить народ? Снова нефть дешевеет, а бензин дорожает
«Комиссия по ликвидации России»: за 5 лет число рожденных детей снизилось на четверть