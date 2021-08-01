В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

11:51 1.08.2021

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена практически на всей территории Крыма.

"2-4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.", - говорится в сообщении пресс-службы крымского главного управления МЧС РФ.

В связи с высокой пожарной опасностью с 30 апреля 2021 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Введен запрет на посещение гражданами лесов, въезда автотранспорта в лесные массивы, запрещено разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах и выжигание сухой растительности, напоминают спасатели. Штраф за несоблюдение этих правил - от 2 тысяч до 400 тысяч рублей.