Участник несогласованной акции оштрафован за нарушение санитарных правил
Преображенский суд Москвы оштрафовал жителя столицы Даню Акеля на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ) по так называемому санитарному делу.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, что речь о событиях, которые связаны с несогласованной акцией протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Правоохранительные органы после данного мероприятия возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
По делу о нарушении санитарных правил были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат Олег Навальный.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для небожителей кремля и его опричникам этот вирус, как манна небесная.
Десять лет без права переписки и поражение в правах за нарушение санитарных правил.
Сегодня в Питере десантура шла колонной в несколько тысяч человек. Очень сомневаюсь, что против кого-то из них будет санитарное дело. Тут Росгвардия как бы и не при делах. Боятся.