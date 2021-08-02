Участник несогласованной акции оштрафован за нарушение санитарных правил

Преображенский суд Москвы оштрафовал жителя столицы Даню Акеля на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ) по так называемому санитарному делу.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что речь о событиях, которые связаны с несогласованной акцией протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Правоохранительные органы после данного мероприятия возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По делу о нарушении санитарных правил были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат Олег Навальный.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.08.2021, 21:30
    Гость: retvizan

    Десять лет без права переписки и поражение в правах за нарушение санитарных правил.

  3. 02.08.2021, 19:19
    Гость: Громов

    Сегодня в Питере десантура шла колонной в несколько тысяч человек. Очень сомневаюсь, что против кого-то из них будет санитарное дело. Тут Росгвардия как бы и не при делах. Боятся.

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