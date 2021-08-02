Больницам разрешили лечить больных лекарствами, принесенными пациентами

15:35 2.08.2021

Минздрав РФ издал приказ, согласно которому больницы больше не будут штрафовать за лечение препаратами, которые принесли с собой пациенты, а также теми, которые были куплены для них благотворительными фондами.

При этом руководитель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев считает, что «никакой легализации навязывания покупки медикаментов за свой счет не произошло». «Согласно действующему законодательству, по-прежнему, лекарственное обеспечение полностью должно лежать на больнице», - цитирует его слова «Российская газета».

«Если пациент поступает в больницу, у него нет препарата и фонд не может его купить, все же остается неукоснительное требование закона о том, что медучреждение должно обеспечить человека лечением за счет средств ОМС», - сказал он.

Жулев отметил, что послабление касается случаев, когда благотворительные фонды покупают для граждан лекарства, не включенные в программу госгарантий.

Теоретически теперь больница сможет помочь с введением медикамента и тому пациенту, который бесплатно по льготе получил лекарство в аптеке, но данный вопрос остается не до конца отрегулированным, отметили в ВСП. Фактически, учреждение штрафовать за это не будут, но и саму услугу фонд обязательного медицинского страхования не оплатит, так как такие тарифы не заложены в программу ОМС.

«Мало не наказать, надо еще ввести механизм оплаты такой услуги - работы медсестры и врача, причем в систему ОМС, а не из кармана пациента». При этом сам Жулев знает случаи, когда регионом устанавливались тарифы на использование в условиях стационара личных лекарств больных, пишет «Коммерсантъ».