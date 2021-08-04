Памфилова рассказала, почему ЦИК исключил Грудинина из кандидатов
Элла Памфилова заявила, что Центризбирком был обязан исключить Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ, так как Генпрокуратура России предоставила сведения о наличии у него иностранных активов.
«Сейчас идет много истерик по поводу правомерности или неправомерности нашей позиции (по Грудинину). Для нас единственный вердикт по этому поводу, что касается иностранных активов, - это Генпрокуратура. Мы подали заявку, попросили проверить, мнение Генпрокуратуры - это тот вердикт, на основании которого мы обязаны принять решение», - цитирует ее слова «Интерфакс».
Памфилова также отметила, что ЦИК «не имеет права подвергать сомнению информацию, которую предоставляет Генпрокуратура».
«Это не наша компетенция. Для этого есть суд, у него есть право провести следственные действия в избирательном процессе, выявить все обстоятельства всех сторон. Мы четко выполняем закон», - сказала она.
«Если вы подвергаете сомнению тот вердикт от той инстанции, от Минюста ли, от Генпрокуратуры ли, на основании которого мы принимаем решение, идите в суд. Мы вздохнем с облегчением, если восстановят вашего кандидата на основании судебного процесса, который выявит все обстоятельства, не входящие в нашу компетенцию», - добавил Памфилова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Красная линия - очень приличный канал! Но на нем, к великому Вашему сожалению или досаде, кто знает? нет копания в бельевых корзинах и хвалебных речей самим себе и светлейшему через каждые пять минут!
Шедевр ума и мысли! Видимо, так работали мозги, что голова перегрелась и выдает такие перлы!
Ну да, на сидение на этом троне уже график составлен: кто, когда и сколько! А российский народ для сидельцев и их окружения просто стадо!
Грудинин, а не Панфилова, цЦИК или какой-нибудь Иван Иваныч. Неужели это не ясно?
Ну так в суд -пусть суд решит или окончательно опозорится.