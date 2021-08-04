Памфилова рассказала, почему ЦИК исключил Грудинина из кандидатов

15:04 4.08.2021

Элла Памфилова заявила, что Центризбирком был обязан исключить Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ, так как Генпрокуратура России предоставила сведения о наличии у него иностранных активов.

«Сейчас идет много истерик по поводу правомерности или неправомерности нашей позиции (по Грудинину). Для нас единственный вердикт по этому поводу, что касается иностранных активов, - это Генпрокуратура. Мы подали заявку, попросили проверить, мнение Генпрокуратуры - это тот вердикт, на основании которого мы обязаны принять решение», - цитирует ее слова «Интерфакс».

Памфилова также отметила, что ЦИК «не имеет права подвергать сомнению информацию, которую предоставляет Генпрокуратура».

«Это не наша компетенция. Для этого есть суд, у него есть право провести следственные действия в избирательном процессе, выявить все обстоятельства всех сторон. Мы четко выполняем закон», - сказала она.

«Если вы подвергаете сомнению тот вердикт от той инстанции, от Минюста ли, от Генпрокуратуры ли, на основании которого мы принимаем решение, идите в суд. Мы вздохнем с облегчением, если восстановят вашего кандидата на основании судебного процесса, который выявит все обстоятельства, не входящие в нашу компетенцию», - добавил Памфилова.