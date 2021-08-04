Памфилова рассказала, почему ЦИК исключил Грудинина из кандидатов

Элла Памфилова заявила, что Центризбирком был обязан исключить Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ, так как Генпрокуратура России предоставила сведения о наличии у него иностранных активов.

«Сейчас идет много истерик по поводу правомерности или неправомерности нашей позиции (по Грудинину). Для нас единственный вердикт по этому поводу, что касается иностранных активов, - это Генпрокуратура. Мы подали заявку, попросили проверить, мнение Генпрокуратуры - это тот вердикт, на основании которого мы обязаны принять решение», - цитирует ее слова «Интерфакс».

Памфилова также отметила, что ЦИК «не имеет права подвергать сомнению информацию, которую предоставляет Генпрокуратура».

«Это не наша компетенция. Для этого есть суд, у него есть право провести следственные действия в избирательном процессе, выявить все обстоятельства всех сторон. Мы четко выполняем закон», - сказала она.

«Если вы подвергаете сомнению тот вердикт от той инстанции, от Минюста ли, от Генпрокуратуры ли, на основании которого мы принимаем решение, идите в суд. Мы вздохнем с облегчением, если восстановят вашего кандидата на основании судебного процесса, который выявит все обстоятельства, не входящие в нашу компетенцию», - добавил Памфилова.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.08.2021, 19:07
    Гость: Богарне

    Красная линия - очень приличный канал! Но на нем, к великому Вашему сожалению или досаде, кто знает? нет копания в бельевых корзинах и хвалебных речей самим себе и светлейшему через каждые пять минут!

  2. 04.08.2021, 19:05
    Гость: Богарне

    Шедевр ума и мысли! Видимо, так работали мозги, что голова перегрелась и выдает такие перлы!

  3. 04.08.2021, 19:02
    Гость: Богарне

    Ну да, на сидение на этом троне уже график составлен: кто, когда и сколько! А российский народ для сидельцев и их окружения просто стадо!

  4. 04.08.2021, 18:34
    Гость: Писать должен

    Грудинин, а не Панфилова, цЦИК или какой-нибудь Иван Иваныч. Неужели это не ясно?

Все комментарии (37)
Выбор читателей
«Верховный главнокомандующий выдает желаемое за действительность»
Про настоящих уродов и настоящих людей, или Как мы успешно побеждаем толерантность
Японцы заявили о «военном» козыре в споре за Курилы
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Проценко ответил на «мифы» о возможности заражения от прививки
Избранное
Молдова: все только начинается?
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания
Головоломка IQ - «эффект Флинна»
«Наша победа не дает им покоя. Потому что на ее фоне зачастую их собственное ничтожество буквально бьет по глазам»
Сколько хранить маринованное мясо?
Политический театр Владислава Суркова
Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео
Приметы живодерского капитализма: люди панически бегут даже из городов-миллионников
«Изучение истории СССР позволяет утверждать, что Советский Союз в 1971 году превосходил РФ образца 2021 года по многим показателям»
«Враги США»: зачем Украина преследует собственных граждан
«Нужно убрать коронавирусный психоз»: 1 сентября сулит сплошные проблемы