В России предупредили о риске дефицита иммуноглобулина

© KM.RU, Кирилл Зыков

Минпромторг сообщил о дефиците в регионах России иммуноглобулина, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Препарат стал дефицитным во всем мире из-за того, что во время пандемии снизилась активность доноров, стало недостаточно сырья — плазмы крови. Во-вторых, увеличилось потребление иммуноглобулина за счет больных COVID-19. Чтобы преодолеть дефицит, России нужно перерегистрировать предельные отпускные цены, а также наращивать отечественное производство иммуноглобулина. Сейчас российского производства недостаточно», — заявил глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Представитель Минпромторга заявил ТАСС, что дефицит иммуноглобулина в России может произойти из-за низкой установленной предельной отпускной ценой на этот препарат.

«Минпромторг России в июне 2021 г. проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН "иммуноглобулин человека нормальный" в связи с низкой установленной предельной отпускной ценой на указанный лекарственный препарат, а также недостаточного количества и высокой стоимости сырья (плазма крови), необходимого для производства указанного лекарственного препарата», — отметили в ведомстве.

Как подчеркнул, глава Общества пациентов с первичным иммуннодефицитом Антон Емелин, о нехватке препарата заявляют пациенты в 80% субъектов РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Нижегородской, Астраханской, Воронежской, Ленинградской и Московской областях.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.08.2021, 19:34
    Гость: снизилась активность доноров

    А в чем проблема? Уже прекрасно себя зарекомендовала акция добровольного вкалывания жыжи, под угрозой остаться без заработка даже на удаленке.
    Чем отличается "добровольное" обязательство донорства, под такой же угрозой?
    Принцип един: "Это абсолютно безвредно, вооот тут подпишись, что ты знаешь о безвредности!". Для упертых "Ты не желаешь безвредно кольнуться - ты враг!".
    Потом десятки роликов "Я стал донором, и ничего страшного со мной не случилось!" на фоне плакатов "Хватит бояться, уколись" и "Ты не укололся - ты смертельно опасен для окружающих!", "Твой укол спасает жизни!" и т.п.
    А вкололи тебе или уколом из тебя выкачали - какая принципиальная разница? Главный принцип - добровольность под угрозой запрета заработка и доступа к продуктам питания!
    "Твоя свобода отказа от донорства не должна нарушать свободы других людей на жизнь!"
    Работают окна Овертона, работают... Скоро заставят "абсолютно добровольно" почки сдавать...

  2. 05.08.2021, 15:57
    Гость: думаю так

    Хоть бы раз дефицит долбунов-политиков у нас состоялся. Тупые, вороватые жадные, падлы. Ни к чему не способные. Всё до ручки уже довели.

  3. 05.08.2021, 15:28
    Гость: Старый

    В России, впрочем, как и во всем мире, единственный реальный дефицит - дефицит мозга. Вероятно, за него в какой-то скупке хорошо платили и все сдали свои мозги. Иначе никак не объяснить такого стремительного одичания "человечества".

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