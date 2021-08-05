В России предупредили о риске дефицита иммуноглобулина

15:02 5.08.2021

Минпромторг сообщил о дефиците в регионах России иммуноглобулина, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Препарат стал дефицитным во всем мире из-за того, что во время пандемии снизилась активность доноров, стало недостаточно сырья — плазмы крови. Во-вторых, увеличилось потребление иммуноглобулина за счет больных COVID-19. Чтобы преодолеть дефицит, России нужно перерегистрировать предельные отпускные цены, а также наращивать отечественное производство иммуноглобулина. Сейчас российского производства недостаточно», — заявил глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Представитель Минпромторга заявил ТАСС, что дефицит иммуноглобулина в России может произойти из-за низкой установленной предельной отпускной ценой на этот препарат.

«Минпромторг России в июне 2021 г. проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН "иммуноглобулин человека нормальный" в связи с низкой установленной предельной отпускной ценой на указанный лекарственный препарат, а также недостаточного количества и высокой стоимости сырья (плазма крови), необходимого для производства указанного лекарственного препарата», — отметили в ведомстве.

Как подчеркнул, глава Общества пациентов с первичным иммуннодефицитом Антон Емелин, о нехватке препарата заявляют пациенты в 80% субъектов РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Нижегородской, Астраханской, Воронежской, Ленинградской и Московской областях.