Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода

09:05 5.08.2021

Роспотребнадзор рекомендует проводить ревакцинацию раз в полгода для продления защитного эффекта вакцин от COVID-19, пишет РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, защитный эффект вакцин против дельта-штамма коронавируса со временем снижается.

"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", — отмечают в ведомстве.

Роспотребнадзор подчеркнул, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.

Ранее ВОЗ призвали наложить мораторий на ревакцинацию против коронавируса, чтобы "дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны".