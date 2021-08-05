Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода
Роспотребнадзор рекомендует проводить ревакцинацию раз в полгода для продления защитного эффекта вакцин от COVID-19, пишет РИА Новости.
Как заявили в ведомстве, защитный эффект вакцин против дельта-штамма коронавируса со временем снижается.
"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", — отмечают в ведомстве.
Роспотребнадзор подчеркнул, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.
Ранее ВОЗ призвали наложить мораторий на ревакцинацию против коронавируса, чтобы "дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Применение вакцин распространилось сначала в Англии. Не буду пересказывать историю борьбы населения с этим злом. Отошлю к книге историка медицины А. Котока, защитившего диссертацию в Европе по истории медицины. Приведу только маленький пример из его книги. Английским врачам очень нравилась вакцинация, доктор Коток приводит переписку двух коллег-врачей, один советует другому обязательно заняться прививочным делом, ведь визит врача стоит 5 шиллингов, вакцина еще 5 шиллингов, в целом доход возрастает вдвое. Практичными людьми сразу было понято, что прививки – золотое дно. Но настоящее Эльдорадо началось, когда законы о прививках стали приниматься правительствами, а деньги на них выделяться из бюджетов стран. Любому обывателю известно, что производство лекарств – самое доходное на свете дело, более выгодное, чем производство оружия. Но количество производимого лекарства ограничивается количеством больных людей – остальное не будет раскупаться. И лишь вакцины можно производить бесконечно, вводить их больным и здоровым, и повторно, и вновь. Небольшая предварительная рекламная кампания, несколько кадров из реанимационного отделения, несчастные больные с трубочками в носу и во рту, – и все, пугливое население обработано и бежит прививаться... от Ковидлы. Через год будет – гарантирую! – тараканий лишай, через два года – крокодилий понос, и так далее, по нарастающей.
новая вчк обьявила дарагим рассеянам волю американских хозяев..
"защитный эффект вакцин против дельта-штамма коронавируса со временем снижается."
это разумеется Абсурд и не имеет Никаких научных оснований - как Всегда.
однако что Бросается в Глаза - НЕ Существует никаких "тестов" на этот виртуальный "дельта-штамм"!
теста НЕТ, а "пандемия" есть - во какая загогулина если исполнять приказы Левых сша, которые похоже уже прочно зарезервировали себе место в дурдоме..
"дельта-штамм" это виртуальных "вирус" - его нельзя обнаружить даже електронный микроскоп.
его "открыли" американске фирмы которые получили Государственные контракты на тн PCR тестирование.
что на самом деле просиходит позади сцены, каждый PCR тест - это снятие вашего ДНК "отпечатка пальцев".
поздаи сцены, они проводят декодирование вашего ДНК и помещают его в свою базу данных без вашего ведома.
это Принудительная ДНК "дактилоскпия" со всей планеты.
изначально это нужнодля Создания сша новой отрасли - геномной "медицины".
дельта-штамм - выполз из недр этой новой индустрии.
местная окупационная администрация рф в этом разумеется соучаствует.
Постоянная реэвакцинация "Спутником V", «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» это как постоянное принятие наркоманами синтетических наркотиков.
Раз десять реэвакцинируют и произойдет психологическое (а может и физиологическое) привыкание организма к этой дури. У тех кто выживет, естественно. Организм элементарно перестанет вырабатывать антитела, т.е. полностью подсядет на наркоту, распространяемую под видом вакцин. Производители, дилеры, акционеры всех этих спутников, эпиваков, ковиваков многократно обгонят торговцев героина в роскоши и богатстве.
Вот и руководство РоспотребПозора тоже желает ср-ть на золотых унитазах.
Просто воткнуть шприц и пусть болтается, как в фильме "В районе эпидемия! Ящур!"
:0)
Эта та структура,которая крышуется аж самим,котрая в свою очередь крышует тех кто имеет власть и деньги.А потому ничего и никого не боится!