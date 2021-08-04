ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

22:57 4.08.2021

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию до конца сентября.

"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября", — приводит его слова РИА Новости.

По оценкам организации, в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19 - в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.

"Страны с низким уровнем дохода смогли лишь начать вводить 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия препаратов. Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказываются в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов. Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны", - сказал он.