В Подмосковье совершен массовый побег из следственного изолятора

Пять человек совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщает "Интерфакс".

По данным источника агентства, побег совершили Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. В СК РФ пояснили, что побег был совершен при помощи гаечного ключа, которым выкрутили замки дверей. 

По предварительным данным, у сбежавших нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал. Сотрудников изолятора проверяют на причастность к случившемуся. 

"Проверяется возможная причастность одного из сотрудников учреждения в сознательной или нет помощи беглецам. Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен", - приводит агентство слова своего источника. 

Отмечается, что один из совершивших побег - 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди - является обвиняемым в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова в 2020 году. 

По данным следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и его сообщник Паша Ахмедов проникли в баню на участке Маругова в подмосковной деревне Аносино и застрелили бизнесмена из арбалета.

Мавриди был задержан в тот же день, Ахмедов - через две недели.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.08.2021, 11:06
    Гость: Ray Bloom

    "Отрежут запросто другие,
    Пока семь раз ты будешь мерить.
    Но бесполезна хирургия:
    Не те расклады у тетери.

    Бегут года быстрее лани -
    Дурь обездвижена на месте.
    Жизнь у того безвестно канет,
    Кто жил по прописям известным."

  4. 06.08.2021, 10:27
    Гость: Добрый селянин

    Чё-то помню и армейского... Сержант Василе Манолиу научил... Ла примеваре ам се сбор ку авиону а касе.

Все комментарии (8)
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