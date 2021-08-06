В Подмосковье совершен массовый побег из следственного изолятора
Пять человек совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщает "Интерфакс".
По данным источника агентства, побег совершили Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. В СК РФ пояснили, что побег был совершен при помощи гаечного ключа, которым выкрутили замки дверей.
По предварительным данным, у сбежавших нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал. Сотрудников изолятора проверяют на причастность к случившемуся.
"Проверяется возможная причастность одного из сотрудников учреждения в сознательной или нет помощи беглецам. Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен", - приводит агентство слова своего источника.
Отмечается, что один из совершивших побег - 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди - является обвиняемым в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова в 2020 году.
По данным следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и его сообщник Паша Ахмедов проникли в баню на участке Маругова в подмосковной деревне Аносино и застрелили бизнесмена из арбалета.
Мавриди был задержан в тот же день, Ахмедов - через две недели.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Убежали чтобы получить вакцину.
Среди них может Джокер...
"Отрежут запросто другие,
Пока семь раз ты будешь мерить.
Но бесполезна хирургия:
Не те расклады у тетери.
Бегут года быстрее лани -
Дурь обездвижена на месте.
Жизнь у того безвестно канет,
Кто жил по прописям известным."
Чё-то помню и армейского... Сержант Василе Манолиу научил... Ла примеваре ам се сбор ку авиону а касе.
воруют, зеки бегут.