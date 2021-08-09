Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку
Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на удаленное обучение студентов, не привившихся от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, пишет "Интерфакс".
Отмечается, что вузы будут сами принимать решения об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий с учетом эпидемиологической обстановки в их регионах.
Также вузам рекомендовано устанавливать особый режим посещения учебных корпусов для непривитых студентов, тогда как привитые студенты или переболевшие COVID-19 в последние полгода смогут посещать учебные корпуса без ограничений и обучаться очно.
Также министерство рекомендует вузам проводить итоговую и промежуточную аттестации для привитых и непривитых студентов раздельно. А иностранных студентов вузам рекомендовано прививать за собственный счет.
Прививать нельзя студентов моложе 18 лет, а также тех, у кого есть документы о том, что они привились за границей, "до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории РФ".
При заселении в общежития Минобрнауки рекомендовало вузам требовать от студентов сертификат о прохождении вакцинации или справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции, а также внести это правило в свои нормативные документы.
Ради профилактики вузам рекомендовано ограничить проход в общежитие тех, кто там не живет.
При этом ранее глава министерства Валерий Фальков в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что требования к обязательной вакцинации для студентов нет. "Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет", - в частности, заявил он.
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