Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку

13:10 9.08.2021

Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на удаленное обучение студентов, не привившихся от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что вузы будут сами принимать решения об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий с учетом эпидемиологической обстановки в их регионах.

Также вузам рекомендовано устанавливать особый режим посещения учебных корпусов для непривитых студентов, тогда как привитые студенты или переболевшие COVID-19 в последние полгода смогут посещать учебные корпуса без ограничений и обучаться очно.

Также министерство рекомендует вузам проводить итоговую и промежуточную аттестации для привитых и непривитых студентов раздельно. А иностранных студентов вузам рекомендовано прививать за собственный счет.

Прививать нельзя студентов моложе 18 лет, а также тех, у кого есть документы о том, что они привились за границей, "до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории РФ".

При заселении в общежития Минобрнауки рекомендовало вузам требовать от студентов сертификат о прохождении вакцинации или справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции, а также внести это правило в свои нормативные документы.

Ради профилактики вузам рекомендовано ограничить проход в общежитие тех, кто там не живет.

При этом ранее глава министерства Валерий Фальков в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что требования к обязательной вакцинации для студентов нет. "Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет", - в частности, заявил он.