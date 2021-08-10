Петербург обогнал Москву по числу заразившихся COVID-19 за сутки
Санкт-Петербург впервые с 3 февраля обогнал столицу по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
За последние 24 часа в Санкт-Петербурге выявили 1811 случаев коронавируса, а в Москве — 1639.
В последний раз Петербург обгонял Москву по суточному приросту только в феврале: 3 февраля в Северной столице выявили 1,9 тыс. заразившихся коронавирусом, а в Москве — 1,5 тыс. Общее число случаев заражения ковидом в Москве достигло 1,53 млн, в Петербурге — 547,7 тыс., согласно данным оперативного штаба. Всего по России — 6,49 млн.
Поправились и выписаны 5,788 млн пациентов в России, в том числе 18 729 за минувшие сутки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А просто власти и росс.сми произвели израелизацию российского мозга.
Чье население меньше населения Северной Столицы, по заболеваемости ВДВОЕ обогнал Питер и Москву вместе взятые.
Что не мешает уколотым в голову продолжать визжать "Колитесь активнее! Мы должны равняться на Израиль!".
А почему именно на него, а не на Белую Русь или Швецию?
Эти страны нам ближе и по климату, и по генетике... Или в вопросах вирусологии это ничтожные составляющие?
Бинго!
в точку!
70% в ковидных концлагерях - вакцинировавшиеся.
Обогнал не по количеству "заразившихся" (вообще с точки зрений меднауки бредовый термин), по количеству фальшивых бессмысленных с точки зрения дигностики чего-либо тестов ПЦР. Вся ковидная статистика - это ложь от начала и до конца, которая именно на этих "тестах" и базируется.