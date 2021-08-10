Петербург обогнал Москву по числу заразившихся COVID-19 за сутки

15:01 10.08.2021

Санкт-Петербург впервые с 3 февраля обогнал столицу по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа в Санкт-Петербурге выявили 1811 случаев коронавируса, а в Москве — 1639.

В последний раз Петербург обгонял Москву по суточному приросту только в феврале: 3 февраля в Северной столице выявили 1,9 тыс. заразившихся коронавирусом, а в Москве — 1,5 тыс. Общее число случаев заражения ковидом в Москве достигло 1,53 млн, в Петербурге — 547,7 тыс., согласно данным оперативного штаба. Всего по России — 6,49 млн.

Поправились и выписаны 5,788 млн пациентов в России, в том числе 18 729 за минувшие сутки.