Задержаны двое из сбежавших в Истре заключенных
Полиция задержала двух из пяти бежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Как говорится в сообщении, 35-летний Денис Грозав и 34-летний Иван Цуркан скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними были задержаны мужчина и женщина, которые арендовали это жилье. Они подозреваются в пособничестве побегу в виде предоставления укрытия.
Все четверо были доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Оставшихся троих беглецов, в том числе Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, по-прежнему разыскиваются.
В ночь на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пять человек, все они уроженцы Молдавии. По факту побега СК возбудил дело о превышении должностных полномочий, по нему арестовали двоих сотрудников истринского ИВС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
неверный вопрос.
Правильно: за сколько был гаечный ключ.
на будущее: на сколько был гаечный ключ?
бежали из сизо при помощи гаечного ключа и огромной взятки вертухаям.
щас запоют птички, если будут корчить из себя "героев", то им напомнят, что могут наладить отбывать срок в такие места, откуда, если выйдут, то глубокими инвалидами.