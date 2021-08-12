Задержаны двое из сбежавших в Истре заключенных

08:21 12.08.2021

Полиция задержала двух из пяти бежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Как говорится в сообщении, 35-летний Денис Грозав и 34-летний Иван Цуркан скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними были задержаны мужчина и женщина, которые арендовали это жилье. Они подозреваются в пособничестве побегу в виде предоставления укрытия.

Все четверо были доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Оставшихся троих беглецов, в том числе Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, по-прежнему разыскиваются.

В ночь на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пять человек, все они уроженцы Молдавии. По факту побега СК возбудил дело о превышении должностных полномочий, по нему арестовали двоих сотрудников истринского ИВС.