Памфилова объяснила отсутствие открытого видеонаблюдения на выборах

13:22 12.08.2021

Раньше открытый для граждан портал видеонаблюдения на выборах притягивал злоумышленников, а новые правила позволят защитить систему наблюдения от возможного вмешательства и нарушений в ходе голосования, заявила на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

"Мы продумали современную, эффективную, но в то же время безопасную систему (видеонаблюдения), потому что, когда спекулируют, говорят, что в 2011, 2012 году была такая возможность (открытый портал видеонаблюдения для рядовых граждан). Коллеги, что вы сравниваете? Это разные эпохи, тогда не было кибератак, кибервойн, таких, как сейчас идут", - приводит ее слова "Интерфакс".

"Тогда целый ряд стран не назначал Россию своим врагом. Мы живем в эпоху информационных войн и кибератак, есть целый ряд угроз, который мы сейчас на основании сегодняшнего дня проанализировали и для того, чтобы их предупредить, приняли ряд мер", - напомнила Памфилова.

По ее словам, новый порядок "существенно расширяет возможности видеонаблюдения, потому что 98% избирательных участков будут охвачены видеотрансляцией, на которых потенциально могут проголосовать до 96% наших избирателей".

"Это адресное, квалифицированное, ответственное видеонаблюдение, целью которого является предупреждение возможных нарушений или обнаружение этих нарушений. Более того, везде будет перемотка, можно сообщить (о нарушениях) в центр общественного наблюдения, быстро среагировать, и нам, в том числе", - сказала председатель Центризбиркома.

"Кто нас критикует? Те, кто привык ориентироваться на страны Запада. Если вы так любите страны Запада, посмотрите, ни в одной европейской стране видеонаблюдения нет, потому что общество не позволит (...). На Западе это считается вмешательством в частную жизнь. То же самое БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - ред.) - они не считают, что видеонаблюдение - это важнейший элемент наблюдения, они считают, что живого наблюдателя никто не заменит", - заявила Памфилова.

По ее словам, публичный портал видеонаблюдения "всегда притягивал злоумышленников, действия которых могли приводить к нарушению штабов функционирования видеотрансляции".

"С целью исключения подобных случаев, доступ к порталу будет возможен только с использованием логина и пароля, принадлежащего конкретному человеку. Мы их не ограничиваем. Только это будет понятно, откуда и кто это делает (осуществляет видеонаблюдение). Это позволит в значительной степени снизить вероятность деструктивного воздействия на портал видеонаблюдения со стороны потенциальных нарушителей", - подчеркнула глава ЦИК.

14 июля ЦИК утвердил для сентябрьских выборов новый порядок видеонаблюдения. Предполагается, что камеры установят на 50 тысячах избирательных участках, но запись транслироваться будет только для штабов партий и кандидатов, а также в 86 центрах общественного наблюдения, куда обещали пускать всех желающих. Партиям и кандидатам обещали прислать код доступа для портала с видеотрансляцией (на федеральном уровне и в каждом регионе).

Ранее смотреть трансляции с участков мог любой пользователь интернета.

Затем в ЦИК объяснили, что ограничить доступ к трансляции только непосредственными участниками выборов было решено для оптимизации процесса. В результате видеонаблюдение должно стать "адресным и ответственным".

Памфилова назвала "подленьким" и абсурдным иск лидера партии "Яблока" Николая Рыбакова, который оспорил новый порядок видеонаблюдения в суде. Она отметила дороговизну трансляции, и добавила, что большие деньги были бы пущены "на виртуальный ветер", ради удовлетворения "простого любопытства диванных наблюдателей".

Установку круглосуточных веб-камер на всех избирательных участках инициировал в декабре 2011 года занимавший тогда пост премьер-министра Владимир Путин, чтобы исключить фальсификации.