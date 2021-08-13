В Сочи закрыли все пляжи из-за шторма

16:16 13.08.2021

В Сочи закрыли все пляжи в городе из-за сильного шторма. На фоне непогоды в части Новороссийска и Анапе также объявили режим ЧС.

В пятницу, 13 августа, оперштаб по проведению курортного сезона в Сочи постановил закрыть все городские пляжи из-за погодных условий. Отмечается, что купание в настоящее время опасно для жизни, шторм — четыре балла. На курорте в данный момент дежурят спасатели. Помимо этого, на побережьях выставили информационные аншлаги, пишет .

«По прогнозам, сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков — до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС», — сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Мэр Анапы Василий Швец сегодня поручил подготовить дополнительные временные пункты размещения в селах Витязево и Сукко и в районе Виноградного на случай экстренной эвакуации жителей.

Как ранее отметили в пресс-службе администрации Сочи, 13 и 14 августа, а также ночью и утром 15 августа на курорте местами пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 27 метров в секунду.