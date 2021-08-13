Глава МИД Сергей Лавров предложил учредить новый праздник
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика.
С такой инициативой он выступил во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета", обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Встреча прошла в военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".
"Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", — цитирует Лаврова РИА Новости.
Энтузиасты поискового движения занимаются поиском пропавших без вести солдат и их идентификацией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
День воров, жуликов и предателей во власти РФ! Этот праздник длится 365 дней в году уже 30 лет! Это праздник Лаврова, всех чиновников и депутатов ГД!
Хватит уже,надоели ваши нелепые и ,откровенно глупые, инициативы и придумки .Что вы,постоянно лезете туда,куда вас не просят,- вам,что,нечем заняться или скушно живётся? Выходите на пенсию и тогда предлагайте,что хотите ,как обычный пенсионер.А,сейчас вы -глава МИД России,так вот и занимайтесь своей непосредственной работой на благо России."Беда,коль пироги начнёт печи сапожник,а сапоги тачать-пирожник."
А кто олигархов будет искать и выковыривать их из тела России?
Поисковики и есть археологи.
Только непрофессиональные.
понимаю и сочувствую. Но так нельзя. Скоро в стране на каждый день будет приходиться праздников штуки по 3.
Мы такое уже проходили, при позднем Брежневе.
Когда вся страна начала каждый день активно "бухать", объясняя это "праздниками".
Чем всё это закончилось, мы все знаем.