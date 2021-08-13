Глава МИД Сергей Лавров предложил учредить новый праздник

21:43 13.08.2021

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика.

С такой инициативой он выступил во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета", обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Встреча прошла в военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".

"Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", — цитирует Лаврова РИА Новости.

Энтузиасты поискового движения занимаются поиском пропавших без вести солдат и их идентификацией.