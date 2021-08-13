Теракт рассматривается как одна из версий взрыва автобуса в Воронеже

В качестве одной из версий взрыва пассажирского автобуса в Воронеже рассматривается теракт, хотя власти считают ее маловероятной. Две другие версии - неисправность технического оборудования и перевозка кем-то из пассажиров взрывоопасных предметов или газового баллона, сообщает RT.

Этим происшествием занялся Национальный антитеррористический комитет (НАК), который координирует деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка. Организовано обследование места происшествия криминалистами, пишет РИА Новости.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, версия теракта может выйти на первый план. В ходе следственного эксперимента в автобусе, аналогичном взорвавшемуся, специалисты уделяли внимание четвертому от водителя сиденью, под которым, как предполагается, и произошел взрыв. Телеграм-канал также обратил внимание на женщину, которая доводит подростка до автобуса, передает ему пакет, с которым парень заходит внутрь салона. Женщина стремительно уходит, раздается взрыв, но она даже не оглянулась.

Взрыв автобуса произошел 12 августа в 21:24 (мск) около торгового центра "Галерея Чижова". В этот момент в нем находились 35 человек. Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадали 18 человек, одна из пострадавших - 35-летняя женщина, которой оторвало обе ноги, скончалась в реанимации.

Как рассказал оцевидец происшествия, взрыв был очень мощным, а осколки долетели до противоположной стороны дороги. "Взрыв был, как миномет, умноженный на два, вот такой силы был звук... Взрыв по звуку напоминал удар снаряда о стену", - приводит его слова РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 13.08.2021, 12:22
    Гость: Юри_й

    так в Киеве же партнеры сидят, гарант так и говорил. Так что какие там уши не уши, а партнеров мы не обидим. Поставляем им газ, уголь, нефть и даже электро энергию, когда у них проблемы. Ведь мыши братья

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