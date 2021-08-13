Упавший на Камчатке вертолет нашли на глубине 110 метров
Вертолет Ми-8, который днем ранее рухнул в Курилькое озеро на Камчатке, найден на глубине примерно в 110 метров. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава Камчатского края Владимир Солодов.
«Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен. Он находится на дне, на глубине 110–111 м. У него отломана хвостовая часть, остальной корпус целый», — заявил губернатор.
По словам главы региона, из восьмерых человек, которым удалось спастись, двое находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое. В целом на борту вертолета были 16 человек — трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка.
Обстоятельства произошедшего все еще расследуются. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
В настоящее время правоохранительные органы рассматривают три причины инцидента: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Вертолет принадлежал авиаперевозчику «Витязь-Аэро». Следователи допросили гендиректора организации и технический персонал.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в целом компанией на 49,5% владеет Игорь Редькин, три дня назад признавшийся в убийстве человека по неосторожности. Остальная доля распределена в равных частях между Игорем Евтушком, Де Ен Тяком и Валерием Пономаревым, который является доверительным управляющим Оксаны Черновой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Ми-8" один из "долгожителей" т.к правильно и надёжно сконструирован в КБ Миля!Если соблюдаются правила эксплуатации и не ставится "контрафакс",вместо оригинальных запчастей,"сносу" ему НЕТ!"Пижонство" лётчика привело к катастрофе с гибелью людей и возможно загрязнение чистейшего озера! Хотя...,что в Норильске,что в Новороссийске....НИКОМУ, ДО БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕМЛИ-ВОДЫ НЕТ ДЕЛА!Наворовано много,"штраф" заплатят с "откатом"....
При относительно небольшом авиапарке, в стране почти каждую неделю авиакатастрофа. Самоеды мы!
К сожалению ,эта катастрофа повторила недавнюю с "Ан-26" на той же Камчатке."Человеческий фактор", регулярная причина катастроф!Командир "вертушки" оказался таким же самоуверенным "камикадзе",как и на "Ан-26".Печально,людей убили и покалечили.
Сколько лет вертолёту?