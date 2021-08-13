Упавший на Камчатке вертолет нашли на глубине 110 метров

10:57 13.08.2021

Вертолет Ми-8, который днем ранее рухнул в Курилькое озеро на Камчатке, найден на глубине примерно в 110 метров. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава Камчатского края Владимир Солодов.

«Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен. Он находится на дне, на глубине 110–111 м. У него отломана хвостовая часть, остальной корпус целый», — заявил губернатор.

По словам главы региона, из восьмерых человек, которым удалось спастись, двое находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое. В целом на борту вертолета были 16 человек — трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка.

Обстоятельства произошедшего все еще расследуются. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают три причины инцидента: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Вертолет принадлежал авиаперевозчику «Витязь-Аэро». Следователи допросили гендиректора организации и технический персонал.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в целом компанией на 49,5% владеет Игорь Редькин, три дня назад признавшийся в убийстве человека по неосторожности. Остальная доля распределена в равных частях между Игорем Евтушком, Де Ен Тяком и Валерием Пономаревым, который является доверительным управляющим Оксаны Черновой.