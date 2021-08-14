В Сети появился секретный ролик «Единой России» о народной программе партии

Центральный штаб «Единой России» поручил региональным отделениям распространить музыкальный видеоролик о народной программе партии. Источник URA.RU в ЕР поделился клипом до официальной публикации.

Мужской голос поет веселую песню о пользе народной программы. Слушателям предлагается решить, что важнее для их региона: новые льготы, школьные автобусы, красивые скверы, комфортные больницы. А затем звучит призыв внести свои предложения в программу, которые собираются на специальном сайте.

«Что в твоем регионе нужно сделать скорей? Льготное жилье для многодетных семей. Больше места в школах и детских садах, игровые площадки во всех дворах. Народная программа решай скорей, что для твоего региона важней. Народная программа, наберу: NP.ER.RU», — звучит первый куплет и припев песни. 

Единая Россия» второй месяц ведет сбор предложений в народную программу, например, на тему поддержки семей с детьми и инвалидов, развития здравоохранения и образования. Партия утвердит программу на втором этапе предвыборного съезда, который состоится 24 августа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 15.08.2021, 10:04
    Гость: Прописная истина.

    В стране сейчас воры правят бал.
    1.С какого бодуна голосовать за партии которые 30 лет в Думе и именно они сделали страну такой?
    2.Григорий Явлинский никогда даже врагами не обвинялся в воровстве. Если Яблоко будет иметь более 50% в Думе -то воровская эра закончится. Это реально выполнимо-обворовано не менее 85% населения.
    Не будет воров -мы станем обыкновенной нормальной страной. Где честный законопослушный гражданин -опора государства и государство в ответ заботится о нем. Сейчас честный гражданин в нашей стране -изгой,лох, А если он активен, разоблачает воров -то его сажают в тюрьму

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