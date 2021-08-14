В Сети появился секретный ролик «Единой России» о народной программе партии

23:09 14.08.2021

Центральный штаб «Единой России» поручил региональным отделениям распространить музыкальный видеоролик о народной программе партии. Источник URA.RU в ЕР поделился клипом до официальной публикации.

Мужской голос поет веселую песню о пользе народной программы. Слушателям предлагается решить, что важнее для их региона: новые льготы, школьные автобусы, красивые скверы, комфортные больницы. А затем звучит призыв внести свои предложения в программу, которые собираются на специальном сайте.

«Что в твоем регионе нужно сделать скорей? Льготное жилье для многодетных семей. Больше места в школах и детских садах, игровые площадки во всех дворах. Народная программа решай скорей, что для твоего региона важней. Народная программа, наберу: NP.ER.RU», — звучит первый куплет и припев песни.

Единая Россия» второй месяц ведет сбор предложений в народную программу, например, на тему поддержки семей с детьми и инвалидов, развития здравоохранения и образования. Партия утвердит программу на втором этапе предвыборного съезда, который состоится 24 августа.