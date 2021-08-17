Власти выделят еще 7 млрд рублей на «духовно-нравственный» контент
Резервный фонд правительства выделит внеочередные 7 млрд рублей АНО "Институт развития интернета" на "производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи", пишет РБК.
Как пишет издание, в федеральном бюджете на эти цели было заложено 3 млрд рублей. За счет дополнительных 7 млрд планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря 2021 года.
Отмечается, что выделенные деньги будут распределены на конкурсе, которым, скорее всего заинтересуются такие крупные игроки, как "Газпром-Медия", Национальная медиа группа, ВГТРК, "Первый канал", RT, "Яндекс", а также независимых продюсеров и агентства. Приоритет будет отдаваться проектам в рамках софинансирования. Утверждать правила конкурса и отслеживать реализацию проектов будет наблюдательный совет, который возглавляет заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Кроме того будет сформирован так называемый "продюсерский совет", который будет заниматься отбором и воплощением в жизнь "подходящих идей", а также формированием предложений по финансированию. В состав совета войдут крупные производители аудиовизуального контента, продюсеры, работающие сейчас с отечественными социальными сетями, представители АНО «Национальные приоритеты», Фонда кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Председателем продюсерского совета назначен заместитель гендиректора Национальной медиа группы по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
власть и нравственность - вещи несовместные! Но они решили провести жирную черту: им- власть, а нам - нравственность. Чтобы не рыпались
Обрёк Россию на дефолт,
Наигнуснейшая из швалей,
Совет возглавил по морали!?
памятник дерьму на Болотной - один из аспектов духовно-нравственного контента. Очень духоподъёмно!
Ну почему? Отчасти Вы правы! Следственный комитет и прокурьё несомненно откусят свой жирный кусок от этих 7 миллиардов, когда в процессе "проверки"
- не найдут "распила" и нецелевого использования эти 7 миллиардов...
блин, по объявлению!