Власти выделят еще 7 млрд рублей на «духовно-нравственный» контент

08:49 17.08.2021

Резервный фонд правительства выделит внеочередные 7 млрд рублей АНО "Институт развития интернета" на "производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи", пишет РБК.

Как пишет издание, в федеральном бюджете на эти цели было заложено 3 млрд рублей. За счет дополнительных 7 млрд планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что выделенные деньги будут распределены на конкурсе, которым, скорее всего заинтересуются такие крупные игроки, как "Газпром-Медия", Национальная медиа группа, ВГТРК, "Первый канал", RT, "Яндекс", а также независимых продюсеров и агентства. Приоритет будет отдаваться проектам в рамках софинансирования. Утверждать правила конкурса и отслеживать реализацию проектов будет наблюдательный совет, который возглавляет заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кроме того будет сформирован так называемый "продюсерский совет", который будет заниматься отбором и воплощением в жизнь "подходящих идей", а также формированием предложений по финансированию. В состав совета войдут крупные производители аудиовизуального контента, продюсеры, работающие сейчас с отечественными социальными сетями, представители АНО «Национальные приоритеты», Фонда кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Председателем продюсерского совета назначен заместитель гендиректора Национальной медиа группы по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.