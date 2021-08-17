ФСБ возбудила дело о попытке взлома структуры «Ростеха»
Управление ФСБ по Калужской области завело уголовное дело по подозрению в целенаправленной попытке взлома сети Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина. Об этом РБК сообщил Никита Демидов, фигурант данного дела.
ОНПП «Технология» является частью ГК «Ростех» и занимается созданием наукоемкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов для авиационной, ракетно-космической техники и транспорта. Сети связи и IT-системы компании являются объектами так называемой критической информационной инфраструктуры. Дело возбуждено по ч.1 статьи 274.1 УК (создание, распространение или использование программ, предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России; предусматривает возможность лишения свободы на срок от 2 до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.). При этом официальное обвинение пока не предъявлено.
Причиной внимания правоохранительных органов, по словам Демидова, стала его деятельность на прошлом месте работы — в техподдержке обнинского провайдера «Макснет Системы». Со слов Демидова, в середине 2020 года он предложил своему начальству проинспектировать все роутеры сети на наличие уязвимостей, так как, общаясь с клиентами, выяснил, что те, как правило, не меняют заводские настройки и не обновляют оборудование.
«Через уязвимости в роутерах злоумышленники могли попадать в сеть провайдера, находить в ней уязвимые телефонные шлюзы и использовать их для звонков от лица абонентов. Наиболее частый сценарий — звонки на платные номера, но потенциально уязвимость могла использоваться и телефонными террористами (для звонков о минировании каких-то объектов), что могло нанести большой вред компании, поэтому мы решили регулярно сканировать сеть и предупреждать о найденных проблемах пользователей, чтобы они могли их исправить», — заявил фигурант дела.
Сканировали с помощью бесплатной программы Router Scan. Среди сканируемых адресов был IP-адрес ОНПП «Технология», на нем находился электронный почтовый ящик компании. По словам Демидова, он изучал все роутеры, принадлежащие оператору связи вслепую. Принадлежность пользователю устанавливалась лишь в случае нахождения проблем на оборудовании клиента. «При сканировании почтового ящика, который как потом выяснилось, принадлежал ОНПП «Технология» сработала ГосСОПКА (государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак на IT-ресурсы)», — заявил Демидов.
Он отметил, что на фоне пандемии сканирование роутеров он проводил с домашнего IP-адреса удаленно, поэтому обвинение предъявили ему, а не компании. Спустя пару дней после проведения сканирования к Демидову пришло с обыском из ФСБ, а в феврале его известили о возбуждении уголовного дела. «Обвинение пока не выдвинуто, насколько понимаю, следствие проводит очередную экспертизу изъятого у меня жесткого диска», — заявил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ФСБ возбудила дело о попытке взлома структуры «Ростеха»?
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Что-то все темное в этом деле. Выдавать банальное сканирование адресатов в интернета, когда не было никакого взлома, это на самом деле только тупая придирка. В ситуации когда сама система на самом верху власти прогнила снизу доверху, когда повальные кражи и коррупции на всех этажах власти, когда везде непрофессионализм и безразличие.
Детская отмаза. Не лезь куда не просили.
хипстер решил денешек срубить по легкому на контракте ЦРУ СШП, не подозревая, что его используют втемную.
Десяточку строгача самое то этому незадачливому любителю либерастических ценностей.