Прилепин предложил левым силам создать коалицию

13:05 19.08.2021

Палата депутатов "Справедливой России — За правду" под лидерством сопредседателя партии Захара Прилепина обратилась ко всем левопатриотическим силам с предложением подписать декларацию для создания общей политической коалиции, пишет РИА Новости.

"Мы, представители левых общественно-политических сил современной России, убеждены, что только мощная левая коалиция сегодня способна остановить сползание страны в оголтелый капитализм и вновь начать строительство солидарного общества", — утверждается в документе.

Как отметил Прилепин, для преодоления "последствий ельцинизма и горбачевщины" нужна единая платформа политических сил, которые видят будущее страны социалистическим. Инструментом для быстрого достижения этой цели может стать создание левой политической коалиции и получение большинства в органах власти.

"Для этого мы должны объединяться… Мы видим, мы чувствуем: расхождения между нами не принципиальны. Особенно в том, что мы желаем воплотить в экономике и в обществе. Мы призываем всех, для кого слова о родине, свободе и справедливости не пустой звук, присоединяться к нам", — добавил он.

Подписание политической декларации предложено осуществить 23 августа в зале гостиницы "Метрополь".

В июле Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. Коммунисты назвали это "пиаром на фоне низкого рейтинга".

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.