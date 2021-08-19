Прилепин предложил левым силам создать коалицию

Палата депутатов "Справедливой России — За правду" под лидерством сопредседателя партии Захара Прилепина обратилась ко всем левопатриотическим силам с предложением подписать декларацию для создания общей политической коалиции, пишет РИА Новости.

"Мы, представители левых общественно-политических сил современной России, убеждены, что только мощная левая коалиция сегодня способна остановить сползание страны в оголтелый капитализм и вновь начать строительство солидарного общества", — утверждается в документе.

Как отметил Прилепин, для преодоления "последствий ельцинизма и горбачевщины" нужна единая платформа политических сил, которые видят будущее страны социалистическим. Инструментом для быстрого достижения этой цели может стать создание левой политической коалиции и получение большинства в органах власти.

"Для этого мы должны объединяться… Мы видим, мы чувствуем: расхождения между нами не принципиальны. Особенно в том, что мы желаем воплотить в экономике и в обществе. Мы призываем всех, для кого слова о родине, свободе и справедливости не пустой звук, присоединяться к нам", — добавил он.

Подписание политической декларации предложено осуществить 23 августа в зале гостиницы "Метрополь".

В июле Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. Коммунисты назвали это "пиаром на фоне низкого рейтинга".

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.08.2021, 17:48
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Чует кремлевский проект , что никому не нужен . За душой ни копейки и при этом предлагает КПРФ объединяться . Кто его на это надоумил , наверняка михеев . Два члена партии спойлера .

  2. 19.08.2021, 17:22
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    СР боится, что воровское правящее сообщество скатывается в оголтелый капитализм? Мироновские предатели рабочего класса, присвоив себе название социалистической партии уже не стыдятся, что они партия Гапонов, а Прилепин с полным правом носит титул Гапона Второго. Тот самый Прилепин,который присосался к большой груди Матвиенко так, что никакими силами его от кормежки не отдерешь.
    Кто в нашей Думе не подонки? Может вы считаете, что это однопартийцы и соратники Максаковой, или как ее там, подонка именуют?

  4. 19.08.2021, 16:37
    Гость: медведь ,почесывая задницу

    Бей белых пока не покраснеют , бей красных пока не побелеют.

  5. 19.08.2021, 15:52
    Гость: Белый, как и Вальдемар,

    "Красным" кажется Захар!
    Думать, граждане, старайтесь:
    На фуфло не покупайтесь!

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