Верховный суд РФ отклонил жалобу Грудинина о снятии с думских выборов

14:38 19.08.2021

Апелляционная инстанция Верховного суда РФ оставила без изменений решение, которым был отклонен иск КПРФ и директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина о признании незаконным постановления ЦИК, исключившего его из списка на предстоящих выборах в Госдуму.

«Решение Верховного суда России от 9 августа 2021 оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - цитирует «Интерфакс» определение апелляционной инстанции ВС.

«Мы будем защищать Павла Николаевича как нашего товарища, талантливого руководителя и делового человека», - заявил в суде лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее он также заявил, что намерен обжаловать решение по иску вплоть до Европейского суда по правам человека.

В КПРФ также настаивают, что решение ЦИК «является необоснованным и незаконным, нарушает право КПРФ как избирательного объединения на равноправное участие в выборах, право Павла Грудинина быть избранным депутатом Госдумы».

Согласно иску, поданному в ВС РФ, информация Генпрокуратуры «противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной».

При этом в КПРФ утверждают, что Грудинин надлежащим образом представил в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении в 2017 году иностранных финансовых инструментов и последующей ликвидации компании Bontro LTD в 2018 году, и «которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности».