Верховный суд РФ отклонил жалобу Грудинина о снятии с думских выборов
Апелляционная инстанция Верховного суда РФ оставила без изменений решение, которым был отклонен иск КПРФ и директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина о признании незаконным постановления ЦИК, исключившего его из списка на предстоящих выборах в Госдуму.
«Решение Верховного суда России от 9 августа 2021 оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - цитирует «Интерфакс» определение апелляционной инстанции ВС.
«Мы будем защищать Павла Николаевича как нашего товарища, талантливого руководителя и делового человека», - заявил в суде лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее он также заявил, что намерен обжаловать решение по иску вплоть до Европейского суда по правам человека.
В КПРФ также настаивают, что решение ЦИК «является необоснованным и незаконным, нарушает право КПРФ как избирательного объединения на равноправное участие в выборах, право Павла Грудинина быть избранным депутатом Госдумы».
Согласно иску, поданному в ВС РФ, информация Генпрокуратуры «противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной».
При этом в КПРФ утверждают, что Грудинин надлежащим образом представил в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении в 2017 году иностранных финансовых инструментов и последующей ликвидации компании Bontro LTD в 2018 году, и «которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда суды судят не по закону,а по "понятиям",ожидать какого либо иного решения - утопия.По-моему все уже увидели "главенство закона" на примере,скажем,"санитарных дел" и Питерских "Алых парусов" и 80 тысячных переполненных московских стадионов.Посмотрим,какие документы привезут юристы,направленные в Белиз с целью получения подтвержденной официальными документами информации - возможны очень интересные варианты развития событий.
сказочного владельца дворца "этонемоё мамойклянусь" "
Отстранение Грудинина от голосования – однозначный сигнал народу, что путем выборов справедливость не может быть достигнута. Это на самом деле страшный сигнал. Фактически руководство тем самым утверждает, что оно будет отвергать всякие демократические меры, которые угрожают выбранного в 1991 году курса на олигархический капитализм. Оно тем самым заявляет, что не допустит угрозы смены курса ни каким мирным путем. А это значит полная предсказуемость выборов - выигрыш ЕР и поражение КПРФ вне зависимости от расклада голосов. Тем самым оно провоцирует народ на радикальные меры.
Ульянова по кличке Ленин дедушку звали Мошка Бланк. И чего?
Вы ему (ВВП) еще памятник поставите и будете поминать добрым словом.