Минобрнауки планирует ввести общероссийскую систему учета грантов

10:35 23.08.2021

Минобрнауки планирует создать объединенную базу научных грантов. Об этом рассказал в интервью газете "Известия" глава ведомства Валерий Фальков.

По его словам, цель создания данной базы - "поместить на одну карту всех российских исследователей", чтобы можно было наглядно увидеть какими исследованиям занимаются в разных городах, по смежной тематике или по одинаковой. Такая база также сможет показать эффективность проводимых исследований и их результат.

"Мы хотим с помощью этой государственной программы создать более комфортные условия для исследовательской деятельности и сделать науку привлекательной для молодежи", - прокомментировал Фальков.

В планах ведомства также консолидировать все средства на науку в стране в рамках единой программы научно-технологического развития, которая находится в данный момент в разработке.

"Мы хотим видеть цепочку от идеи до результата, понимая, где и как финансируются исследования и разработки", — добавил глава Минобрнауки, отметив, что отслеживание цепочки нужно для того, чтобы видеть, приводят ли те или иные исследования к практическому результату или они задумывались ради научной статьи.