Минобрнауки планирует ввести общероссийскую систему учета грантов
Минобрнауки планирует создать объединенную базу научных грантов. Об этом рассказал в интервью газете "Известия" глава ведомства Валерий Фальков.
По его словам, цель создания данной базы - "поместить на одну карту всех российских исследователей", чтобы можно было наглядно увидеть какими исследованиям занимаются в разных городах, по смежной тематике или по одинаковой. Такая база также сможет показать эффективность проводимых исследований и их результат.
"Мы хотим с помощью этой государственной программы создать более комфортные условия для исследовательской деятельности и сделать науку привлекательной для молодежи", - прокомментировал Фальков.
В планах ведомства также консолидировать все средства на науку в стране в рамках единой программы научно-технологического развития, которая находится в данный момент в разработке.
"Мы хотим видеть цепочку от идеи до результата, понимая, где и как финансируются исследования и разработки", — добавил глава Минобрнауки, отметив, что отслеживание цепочки нужно для того, чтобы видеть, приводят ли те или иные исследования к практическому результату или они задумывались ради научной статьи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
очень правильная мера поможет отсекать скрытое финансирование либерастов и прогосдеповской "пятой колонны" навальнистов и гнилого "яблока" в России.
распилом?
— он и лоб расшибет.
«Социализм — это учет и контроль, плюс электрификация всей страны».