Путин предложил выплатить силовикам по 15 тыс. рублей

19:18 24.08.2021

Президент РФ Владимир Путин выступил с идеей выплатить по 15 тысяч рублей курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов. Глава государства также предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022-2023 годах.

Об этом российский лидер заявил во время выступления на съезде партии «Единая Россия». «Кстати, предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал Путин.

Ранее в ходе встречи с представителями «Единой России» президент предложил разово выплатить по итогам года военнослужащим по 15 тысяч рублей, а всем пенсионерам, включая работающих и военных, — по десять тысяч рублей. По словам главы государства, нужно организовать эту выплату максимально быстро, чтобы самим людям не пришлось собирать какие бы то ни было справки.

Единовременные выплаты пенсионерам будут произведены, вероятно, вместе с одной из пенсий, уточнил первый зампред Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Военным выплатят их с одной из выплат довольствия. Рязанский отметил, что все эти выплаты будут совершены до конца года.